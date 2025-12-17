CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Son 8'e kalmak istiyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Son 8'e kalmak istiyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında 19 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacakları Mainz 05 karşısında takımın motivasyonuna güvendiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 21:36
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Son 8'e kalmak istiyoruz

Reis ile tecrübeli oyuncu Rick Van Drongelen maçın oynanacağı Mewa Arena'da basın toplantısı düzenledi.

Alman teknik direktör, Mainz 05'in kendi liginde 2 güzel maç çıkardığını belirtti.

Mainz 05'in Bayern Münih'e karşı önemli bir sonuç aldığına işaret eden Reis, "Mainz 05'in yeni antrenörleri var. Onlarla iyi bir hava yakaladılar. Biz de son 8'e kalmak istiyoruz. Son 8'e kaldığımız zaman 2 maçı atlamış oluyoruz. O yüzden her iki taraf için de güzel bir maç olacağını düşünüyorum. "ifadesini kullandı.

Samsunspor'un son haftalarda sahada biraz hafif ve kırılgan kaldığı yönündeki soruya Reis, "Hafif kaldığımızı düşünmüyorum. Alman futbolunun da Türkiye'den daha sert olduğunu da düşünmüyorum. Şu mutluluk verici, taraftarlarımız yarın bize inanılmaz destek verecekler. Bizim oyuncularımız motivasyon olarak çok yüksek seviyede. Bunu görebiliyorum takımda. Daha az hata yapmalıyız. Son maçlarda üzücü şeyler oldu, o yüzden takımıma ve oyuncularımın motivasyonuna güveniyorum. Mainz 05 karşısında aktif, ofansif oyun sergilemeyi düşünüyoruz. Galatasaray maçının ilk yarısında olduğu gibi, orada bunu çok güzel başardık. Hem ofansif hem defansif güzel bir karışım olması gerekiyor aslında, kendi oyunumuzu oynamalıyız." yanıtını verdi.

Stoper Van Drongelen ise Almanya'da 6 yıl futbol oynadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Almanya'da hep güzel atmosferler oldu. Türkiye'de de aynı atmosferler var. Buranın Türkiye'den farklı olacağını düşünmüyorum. Sadece olumsuz seriler olduğunda soyunma odasında konuşmuyoruz, olumlu sonuçlar elde ettiğimizde konuşmalar yapıyoruz."

