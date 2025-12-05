CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Kazanacağız

Kazanacağız

Lider G.Saray'a konuk olacak Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Radyospor'a konuştu. Maçın hakemi Mehmet Türkmen'i beğendiğini belirten Başkan Yıldırım, "Mehmet Türkmen bazı maçlarda çok şaşırtıyor. İnşallah bizim maçta şaşırtmaz. Geleceği olan bir hakem, desteklememiz lazım" dedi. Başkanlık döneminde sadece G.Saray'dan puan alamadıklarını söyleyen Yıldırım, "Samsunspor olarak G.Saray maçını kazanmak istiyoruz. Samsunspor'da hava çok güzel. Son 4 maçımızı kazanamadık, berabere kaldık" diye umut dağıttı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51
BAŞKANIMIZ GÜZEL STATLAR YAPTI

Yüksel Yıldırım, kontratı bitecek Thomas Reis'le ilgili de müjde verdi. Yıldırım, "Reis için Wolfsburg iddiası vardı.

Bu bizi mutlu etti. Reis ile hedeflerimiz var. Uzatma görüşmelerine başladık. 2 yıl daha uzatmak istiyoruz. Ocakta uzatacağız.

Hayalim Samsun'da Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak. İnşallah bana nasip olur" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok güzel statlar yaptığını da vurgulayan Başkan Yıldırım, TFF'nin statlara taraftar gelmesi için çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.

DUNKERQUE'DAN 2 TRANSFER

Yüksel Yıldırım, Fransa Ligue 2'de sahibi olduğu Dunkerque'dan 2 transfer yapacakları müjdesini de verdi.

Başkan Yıldırım, "Sekongo, Dunkerque'da oynuyor. Sekongo'yu devre arasında transfer etme şansımız yok. Sezon sonunda transfer edeceğiz. Holse için gelen teklifler var. Holse'yi devre arasında bırakmayacağız. Holse için belirlediğimiz bonservis var. Sezon sonunda ayrılabilir.

Kim daha fazla ücret verirse alacaktır. Bardeli'yi transfer etme düşüncemiz var. Bardeli ile yeni sezon için devre arasında anlaşma yapacağız" bilgisini verdi.

