Liderlik aşkına

Samsunspor, Konferans Ligi'nin 4. haftasında bugün deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile nefes kesen bir maça çıkacak. Konferans Ligi'nde 3'te 3 yapma başarısını gösteren kırmızı-beyazlılar, Breidablik'i yenerek yoluna kayıpsız devam etmek ve gruplardaki liderliğini sürdürmek istiyor. Rakibi karşısında 7 oyuncusundan mahrum çıkacak temsilcimiz, İzlanda'da tüm gücünü ortaya koyarak tarihi bir zafer daha yaşatmak istiyor. İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'ndaki dev maç, saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

AEK VE MAINZ MAÇLARI VAR

Avrupa mücadelesine Avrupa Ligi play-off'ta başlayan Samsunspor, Yunanistan'dan Panathinaikos'a 2-1 ve 0-0'lık sonuçlarla elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Temsilcimiz Konferans Ligi'nde deplasmanda L.Varşova, evinde D.Kiev ve Hamrun'u devirip 3'te 3'le tarih yazıp zirveye kuruldu. 9 puanla averajla lider durumdaki Samsunspor, play-off'u garantilediği Konferans Ligi'nde Breidablik karşılaşmasının ardından sırasıyla AEK (Yunanistan) ve Mainz 05 (Almanya) karşılaşmalarının ardından lig etabını tamamlayacak.

7 FUTBOLCU İZLANDA'DA OYNAMAYACAK

Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği kadroda yok. Sakatlıkları bulunan Ntcham, Coulibaly, Sousa ve Satka ile PFDK'den 45 gün ceza alan Celil Yüksel de forma giyemeyecek.

ZOR ŞARTLARA RAĞMEN İNANÇLIYIZ

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, İzlanda'da "zor hava koşullarında" Breidablik ile karşılaşacaklarının altını çizdi. Havanın eksi derecelere düşeceğine işaret eden Bilen, "Kazanacak gücümüz var. İnançlıyız" diye umut dağıttı.

3 NAMAĞLUP TAKIMDAN BİRİSİYİZ

UEFA Konferans Ligi'nde tarih yazan Samsunspor, 3'te 3'le zirvede yer alırken, 36 takım arasında 3 namağlup ekipten birisi oldu. Temsilcimiz, Slovenya'dan Celje ve Almanya'dan Mainz'le birlikte 3'te 3 yapıp yenilgi yüzü görmedi.