Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Hamrun’u yenerek son 16 turuna kalacağız

Samsunspor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, “Dikkatli bir oyunla Hamrun’u geçmemiz halinde yüzde 99 ihtimalle son 16 turuna kalacağımızı düşünüyorum. Sonrasında evimizde AEK ile oynayacağımız bir maç ve iki deplasman karşılaşmamız var. Bu maçlardan alacağımız bir puanın bile bizi doğrudan bir üst tura, hatta ilk sekize taşıma ihtimali bulunuyor” dedi.

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 11:33 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 12:52
Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'de bugün deplasmanda oynayacakları Tümosan Konyaspor maçı ile perşembe günü kendi sahasında UEFA Konferans liginde karşılaşacağı Hamrun Sprants maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 10'uncu haftasında Çaykur Rizespor beraberliğini Konyaspor'u yenerek telafi etmek istediklerini belirten Veysel Bilen, "Takım olarak moralliyiz. Geçen hafta kendi sahamızda berabere kalarak kaybettiğimiz iki puanı bu maçta telafi etmek istiyoruz. Karşımızda güçlü bir takım var ancak hedeflerimiz doğrultusunda puan ve puanlara ihtiyacımız var. Hedefimiz elbette 3 puan, fakat olmazsa en azından bir puan almak istiyoruz" diye konuştu.

DENİZİ GEÇİP DEREDE BOĞULMAMALIYIZ

UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında alınan 3 puanın ardından Hamrun Spartans'ı da yenerek son 16'ya kalmak istediklerini belirten Bilen, "Maçın ardından hiç ara vermeden Hamrun Spartans karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacağız. Perşembe günü, taraftarımızın desteğiyle Hamrun'u yenmeyi hedefliyoruz. Dinamo Kiev galibiyetimizin anlam kazanması için Hamrun'u mutlak suretle yenmemiz gerekiyor. Yani denizi geçip derede boğulmamalıyız. Dikkatli bir oyunla Hamrun'u geçmemiz halinde yüzde 99 ihtimalle son 16 turuna kalacağımızı düşünüyorum. Sonrasında evimizde AEK ile oynayacağımız bir maç ve 2 deplasman karşılaşmamız var. Bu maçlardan alacağımız bir puanın bile bizi doğrudan bir üst tura, hatta ilk sekize taşıma ihtimali bulunuyor" dedi.

Bilet fiyatlarında da gerekeni yaptıklarının altını çizen Bilen, "Başkanımız, bilet konusunda sağ olsun büyük bir anlayış gösterdi. Yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık, şimdi söz taraftarda. Daha önce bilet fiyatlarının yüksekliği nedeniyle stadın dolmadığı söyleniyordu. Bu kez biz gereğini yaptık, onlardan da mazeretsiz, amasız, fakatsız o akşam stadı doldurmalarını bekliyoruz. Maç saati uygun, hava koşulları uygun, bilet fiyatları uygun. O halde taraftarımızın takımının yanında olması gerekiyor. Dünyanın en mükemmel taraftarlarına sahibiz ve onları her zaman yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

