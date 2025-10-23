CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi: Rakibimiz çok güçlü bir takım

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Samsunspor'a 3-0 yenilen Dinamo Kiev'de teknik direktör Oleksandr Shovkovskyi, "Rakibimiz çok güçlü bir takım. Yediğimiz ikinci gole kadar iyi oynadık ama şanslarımızı kullanamadık." dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 00:46
Shovkovskyi, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Müsabakanın hemen başında gol yediklerine dikkati çeken Shovkovskyi, "Bu golle birlikte oyuncularımın morali bozuldu. Ancak yine de beş pozisyon bulduk ama bunları değerlendiremedik. Rakibimiz çok güçlü bir takım. Yediğimiz ikinci gole kadar iyi oynadık ama şanslarımızı kullanamadık." ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerine değinen Shovkovskyi, şunları kaydetti:

"Genç takımdan aramıza 9 oyuncu katıldı. Avrupa'da kalan 4 maçımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Açık konuşursak Ukrayna'daki durumlardan dolayı moralimiz yok. Yeni oyuncular ülkemize gelmek istemiyor. Yeni oyunculara ihtiyacımız var. Sonuçlar bu nedenle böyle kötü olabiliyor. Savaş başladıktan sonra akademimizdeki oyuncular yurt dışına gitti. Bugün sadece futbol için değil, tüm Ukrayna için çok zor bir gün. Çünkü yalnız kaldık. Ülkemizde bu konuda herkes çok yoruldu. O nedenle sadece oyun konuşmak istiyoruz."

