Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Shakhtar Donetsk açıklaması: Elenirsek Beşiktaş'ı eleyen takıma elendik deriz

Yıldırım, AA muhabirine, transfer çalışmalarının yoğun devam ettiğini belirtti.

Portekizli oyuncu Afonso Sousa ile her konuda anlaştıklarına işaret eden Yıldırım, "Takımı, farklı takıma göndermek istiyor ama oyuncu Samsunspor'a gelmek istiyor. Bu hafta içinde bu transferi bitirmeye çalışıyoruz. Berkan Kutlu'yu almak istedik, fiyatı çok yüksekti, kendisi de İspanya'yı tercih etti. Eyüp Aydın'ı almak istiyoruz. Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile bu hafta görüşmek istiyorum. Biz oyuncu ile anlaştık, kiralık takımıza katmak istiyoruz. Çok iyi bir stoper alacağız. Oyuncu ile anlaştık kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. " dedi.

Harcama limitlerinin belli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Bu kriterleri aşamayız. Burası bir şirket, TFF ve FIFA bizi denetliyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım. Stoper, 8 veya 10 pozisyonunda oynayan 2 oyuncu, sağ kanat ve forvet alacağız. Ama bunları almak için de takımda bazı oyuncuları göndermemiz lazım. Ne yazık ki Türk oyuncu yok. Bizim de yabancı kapasitemiz belli. Transferler vakit alıyor, fiyatları oyuncuların yeni yeni düşmeye başladı. Fırsat transferi yapmak istiyoruz ama yabancı oyuncu limiti belli. Fırsat transferi için şu an transfer yapmamamız lazım. Ben de fırsat transferi istiyorum. Avrupa'da transfer sezonu kapandıktan sonra bizim 1 hafta daha transfer yapma şansımız olacak. Kulüplerin göndermek istediği birçok oyuncu Türkiye'ye gelmek istiyor ama alamayacağız. Çünkü taraftar transfer diye bizi sıkıştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TARAFTAR ENSEMDE BOZA PİŞİRİYOR"

Ajaxlı Chuba Akpom'u almak istediklerini ifade eden Yıldırım, "Kulübünün fiyatını düşürmesini bekliyoruz. Ama bu transfer için de Landry Dimata veya Marius Mouandilmadji'yi satmamız gerekecek." diye konuştu.

"Taraftar benim ensemde boza pişiriyor." ifadesini kullanan Yıldırım, " VfB Stuttgart'tan Silas'ı da almaya çalışıyoruz. Kıran kırana Stuttgart ile pazarlık yapıyoruz. Silas'ı alırsak o zaman da Musaba mı oynayacak yoksa Muja mı, Silas mı? Muja'yı göndermek istedik ama gitmedi. Emre Kılınç diğer kanatta birileri mutsuz olacak." yorumunu yaptı.

Yeni transferlerin zamana ihtiyacı olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu biraz vakit alacak. Afonso'yu transfer ettiğimizde Holse ve Ntcham'ı ne yapacağız? Orta sahayı nasıl oynatacağız. Kulübeye oturttuğunuz oyuncu küsüyor. Geçen yıl biz transfer yapmadık rahattık. İlk 11 oynayacak oyuncu belliydi. Biz 22 kişilik kadro kuralım istiyoruz ama ilk 11 oynayacak diğer 11 yedekte oturacak. Yedekte beklemek istemiyor oyuncular, bu kadroyu yönetmek kolay değil. Oynamayan oyuncuları motive etmek kolay değil. Yedek kulübesi sağlam takımlar maç kazanır."

"SHAKHTAR DONETSK'İ İSTİYORUM"

UEFA Avrupa Ligi'nin Şampiyonlar Lig'inin bir altı olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları dile getirdi:

"Panathinaikos FC-Shakhtar Donetsk maçlarının galibi rakibimiz olacak. İkisi de güçlü. Bu ligde böyle, bütün rakipler güçlü. Lige kalırsak daha da güçlüler var. Onun için biz de buraya isteyerek geldik. Gücümüzü test edelim dedik. Bizim için rakiplerin gücü fark etmiyor. Bizim Samsunpor'un gücünü görmemiz lazım, bizim için gruplara kalmak önemli. Son 24'e kalarak adım adım gitme hedefimiz var. Son 16'ya kalırsak bizim için muhteşem başarı olur. Ben rakip olarak Shakhtar Donetsk'i istiyorum. Çünkü Arda Turan'ı seviyorum, o benim kardeşim. Beşiktaş'ı eledi, biz de ligi Beşiktaş'ın önünde bitirdik. Biz de elenirsek Beşiktaş'ı eleyen takıma elendik deriz. Ama rakibimizi elersek bunun muhteşem reklamı olacak. Herkes Samsunspor'u konuşacak. Arda Turan'ın takımı da gidecek yeniden Avrupa Konferans Lig'inde Beşiktaş ile eşleşecek, bunun da böyle esprili tarafı var."

Rakip olarak Panathinaikos FC'ni de gelebileceğine dikkati çeken Yıldırım, "O da çok iyi takım, 100 milyon dolarlık takım değeri var. Bu kupaya ilk defa katılıyoruz. 27 sene sonra ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edeceğiz. Çok açız ve istekliyiz. Burada favoriler öyle her maçı kazanamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TARİHİN EN PAHALI TAKIMINI KURDUK"

Yıldırım, Samsunspor taraftarlarına kombine alması için çağrıda bulunarak, "Bugüne kadar sadece 4 bin tane kombine satmışız. Avrupa kupaları oynayacak takımımız. Bu rakamı hiç kabul edemiyorum." dedi.

"Herkes çilek transferi istiyor ama çilek transferi de bedava alınmıyor. Samsunspor tarihinin en pahalı takımını kurduk." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben bu takıma inanıyorum. Bu kulübü ben Türkiye'nin 5. büyük kulübü yapacağım. Takım demiyorum kulüp diyorum. Kulüp bir yapıdır. Hocasıyla, altyapısıyla biz bir sistem kuruyoruz. Sıfır borçlu kaç takımımız var bizim gibi, kaç tane takımın Samsunspor'un altyapısı gibi alt yapısı var. Bizim bir hedefimiz var. Süper Lig'de kalıcı ve üst sıraları oynayan arada şampiyonluğu zorlayan bir takım yapmaya çalışıyoruz. Altyapıya Afrika'dan oyuncular getirdik. Takımı gençleştirmeye çalışıyoruz. Transferde de yaş ortalaması düşük oyuncuları alıyoruz ki uzun yıllar takıma katkı versin. Takımı bir günde gençleştiremeyiz."