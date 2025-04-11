Baskı Galatasaray'da

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, son haftalarda kötü bir performans göstermelerine rağmen G.Saray maçında baskı hissetmeyeceklerini vurguladı. Reis, "Bizim için çok baskı hissedeceğimiz bir maç olmayacak. Çok iyi bir rakiple oynayacağız. G.Saray'ın şampiyonluk için oynayacağını biliyoruz. Bu nedenle onların daha fazla baskı hissedeceği düşüncesindeyim. Osimhen ve Morata'yı maçın tamamında durdurmak çok zor olacak. Her şeyden önce ortaları iyi savunmamız gerekiyor. Orta yapmalarına imkan vermemeliyiz" dedi.

KOMPAKT KALMALIYIZ

Reis, kritik maçta iyi bir mantaliteyle oynamaları gerektiğini belirterek,"Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz. Bu rakibe bağlı da olabiliyor. Rakip, bazen topla daha fazla oynayabiliyor. G.Saray'da çok iyi oyuncular var ve topa sahip olmaya çalışacaklar. Bizim de kompakt kalmamız lazım. İyi bir mantalite ve mücadele ortaya koymamız lazım. Bunu yaparsak kaliteye karşı kazanma fırsatımız olacaktır" diye umut dağıttı.

KOZUMUZ NTCHAM OLABİLİR

Reis, ligin ilk yarısının vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Ntcham'ın ikinci yarıda çok az oynama fırsatı bulmasına da değindi. Alman teknik adam, "Ntcham'ı izin konusundan ötürü kendisini affettim. Üzerinden çok zaman geçti. İlk 11 için çok iyi fırsatlar da geldi kendisine ama performansından ötürü o şansları değerlendiremedi. Kendisiyle konuştuk. Çok iyi durumda ve G.Saray maçında bizim adımıza çok önemli bir oyuncu olabilir" değerlendirmesini yaptı.