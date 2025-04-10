Avrupa'ya gideceğiz

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yarışındaki Samsunspor, yarın lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde 3 maçtır kazanamayan kırmızı-şimşekler, güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Galatasaray maçına kazanmak için çıkacaklarını belirten Başkan Vekili Veysel Bilen, "Bizi ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın şampiyonluğu zerre kadar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey var, biz bu takımı Avrupa'ya götürmek istiyoruz. Samsunspor olarak Avrupa'ya gidebilmenin yolu da bizim şu anda bulunduğumuz konumu muhafaza etmekten geçiyor. Avrupa'ya da üçüncü olarak gidersek avantajlı olacağımızı da biliyoruz. Bu nedenle de 22 haftadır süre gelen bu elimizdeki avantajı kullanmak istiyoruz. Bu bilinçle Galatasaray maçına hazırlanıyoruz. Sakatlarımız olmasına rağmen sağlık ekibimiz olanca gücüyle maça yetiştirmesi gereken oyuncuların üzerinde çalışıyorlar. Oyuncularımız fedakarlık yapmak için can atıyorlar" diye iddialı konuştu.