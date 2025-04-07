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Haberler Samsunspor Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Reeder Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, resmi sosyal medya hesabından Fenerbahçe hakkında sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 18:36
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Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Trendyol Süper Lig'de an itibarıyla 3. sırada bulunan Reeder Samsunspor, 31. haftada sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

11 Nisan Cuma günü oynanacak karşılaşma öncesi Reeder Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yıldırım, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim....

Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma...

Allah'a şükürler olsun..."

İfadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım'ın yaptığı bu paylaşım sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

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