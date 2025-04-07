Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım!

Trendyol Süper Lig'de an itibarıyla 3. sırada bulunan Reeder Samsunspor, 31. haftada sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

11 Nisan Cuma günü oynanacak karşılaşma öncesi Reeder Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yıldırım, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Bir gün tüm Fenerbahçelileri bir günlüğüne bile olsa Samsunsporlu yapacağım demiştim....

Allah bana o günleri gösterdiği için ne mutlu bana ve Samsunsporluyum diyen taraftarıma...

Allah'a şükürler olsun..."

İfadelerini kullandı.

Yüksel Yıldırım'ın yaptığı bu paylaşım sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

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