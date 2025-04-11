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Haberler Samsunspor Tek hedef galibiyet

Tek hedef galibiyet

Başkan Yüksel Yıldırım, Galatasaray karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu vurgulayıp Avrupa mesajı verdi. “Hedefimiz 3 puan ama üç ihtimalli bir maç, inanılmaz bir baskı oluşturuluyor, bilhassa F.Bahçe camiası. Bizim gerçekten maça galibiyet parolası ile çıkmaktan başka bir çaremiz yok ama sonuçta yeneriz, yenemeyiz, göreceğiz.”

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 06:50
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Tek hedef galibiyet

Süper Lig'de 3. sırada Avrupa kupalarına katılma yarışı yapan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, bugün sahalarında lider G.Saray'la hayati bir maç oynayacaklarını söyledi. Samsunspor'un Avrupa'ya gitmesi için ligde üçüncülük hedeflediğini ancak 3 haftadır kazanamadıkları için kredilerini tükettiklerini belirten Yüksel Yıldırım, "Şu an Beşiktaş bir maç eksiğiyle 3 puan arkamızda. Bizim bay geçeceğimiz hafta, Beşiktaş, Adana Demir'le oynuyor. O nedenle onlar Adana Demir'i yeneceği için averajları bizden iyi, ikili averajları da iyi. O yüzden Beşiktaş gizli 3. sırada gibi duruyor. Bizim de bulunduğumuz konumu koruyabilmemiz için bundan sonraki maçlarımızın hepsine galibiyet parolası ile çıkacağız" dedi.

HAKEM KONUŞULMASIN

Kalan 8 maçta tüm puanlara talip olduklarını vurgulayan Başkan Yıldırım, "Eğer hakemin konuşulmadığı bir maç ortamı yaratabilirsek iki takım da galibiyete çıkacağı için beklentimiz seyri güzel bir maç olmasıdır. 4 sakatımız var. Tabii bu bizi etkileyecek bir mazeret değil. Futbolcularımıza ve teknik direktörümüze güveniyoruz. İnanılmaz bir seyirci önünde oynayacağız. Seyircimiz bizim en büyük güvencemiz olacak. 90 dakika boyunca bizi inanılmaz destekleyecekler. Hedefimiz 3 puan ama biliyorsunuz üç ihtimalli bir maç, inanılmaz bir baskı oluşturuluyor, bilhassa F.Bahçe camiası. Yani bizim gerçekten G.Saray maçına galibiyet parolası ile çıkmaktan başka bir çaremiz yok ama sonuçta G.Saray'ı yeneriz, yenemeyiz, cuma günü göreceğiz" diye iddialı konuştu.

LİGİ KUŞATMIŞLAR!

"Geçen sene bir puanla kümede kaldık. Geçen yıl bu sıralar biz kümede kalmak için mücadele ediyorduk, hayati maçlarımız vardı. Şimdi aynı takım üçüncülüğe, Avrupa'ya gitmeye oynuyor. Süper Lig bir garip, sürdürülebilirlik ve devamlılık yok kulüplerde. Onun için neyin ne olacağı belli değil ama bildiğimiz bir şey var; Türkiye'nin üç büyüğü denen takımlar inanılmaz para harcıyor. İlk 3'ü kimseye kaptırmak istemiyor. Biz de ilk 6'da yer almaya çalışıyoruz. Bu yıl Samsunspor 3. sırada Anadolu'nun tek ekibi. Hemen arkamızda İstanbul takımları var. İşte Beşiktaş, Eyüp, Başakşehir var. Yani bütün İstanbul takımları kuşatmış bizi. Yani bu yıl bile burada olmaman gerekiyor gibi bir durum ama hayırlısı olsun biz savaşacağız. Samsunspor savaşmayı daha yeni öğreniyor."

YINE ILK 5'I KOVALAYACAĞIZ

"İki yıldır küme düşmemeyi yeni öğrenen bir takımız, ilk defa böyle bir hedef oldu. Bu bizi de çok zora soktu. İyi anlamda zora soktu çünkü önümüzdeki sene beklentileri çok yukarı çıkarttı. Taraftarımız gelecek yıl da ligde ilk 5'i, yine Avrupa'yı hatta şampiyonluğu bile isteyebilir. Tabii biz haddimizi bilerek yani bütçemize göre ayağımızı uzatacağımız için öyle transferler yapacağız. Artık seneye de biz yine ilk beşi kovalayan bir takım olmak istiyoruz. Yani büyük camia olacaksak, Türkiye'nin beşinci büyüğü olacaksak hedefimiz bu. Onun için önümüzdeki senenin de heyecanı farklı olacak."

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