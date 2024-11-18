Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, takımın başarılı gidişatı hakkında konuştu. Oyuncuların ve teknik heyetin armayı sahiplendiğinin altını çizen Soykan, şunları söyledi: "Öncelikle, takımımızın geldiği nokta elbette ki büyük bir başarı. En büyük etkenlerinden biride tabii ki bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Samsunspor taraftarıdır. Şu anki durumumuz, gerçekten takımımızın inancını ve birlikte çalışma ruhunu yansıtıyor.

HAVA YAKALADIK

Takım olarak gayet güzel bir hava yakaladık. Aynı havayı devam ettirmek istiyoruz. Geçtiğimiz senelerde yaptığımız doğru hareketler meyvesini vermeye başladı. İnşallah sezon sonuna kadar, gidebildiğimiz yere kadar aynı istikrar ve tempoda gitmeye çalışacağız. Ligin uzun ve zorlu bir maraton olduğunu unutmuyoruz. Süper Lig'in 3'üncü sırasında olmamız, futbolcularımızın, teknik ekibimizin ve kulüp çalışanlarımızın özverili çalışmasının bir sonucudur. Takımda birliktelik ruhu ile ilerliyoruz."

DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Soykan, "Ligde genel olarak iyi sonuçlar elde etmiş olsak da hep daha iyisini yapmaya çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Samsunspor camiası, taraftarlarımızın desteğiyle birlikte bu sezon büyük bir birliktelik gösteriyor. Ligin sonuna kadar kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.