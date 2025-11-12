CANLI SKOR ANA SAYFA
Manchester United - PSG muhtemel 11 | Saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. haftasında PSG'yi konuk edecek. Ligde 6 puanla 6. sıraya yerleşen ev sahibi, Valerenga ve Atletico Madrid karşısında elde ettiği galibiyetlerle başarılı bir başlangıca imza attı. Konuk ekip ise ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Wolfsburg'a 4-0, Real Madrid'e ise evinde 2-1 mağlup olan Fransa temsilcisi, düşme hattından yukarı tırmanmak istiyor. İşte Manchester United - PSG maçı yayın detayları ve muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 11:07
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Manchester United, Old Trafford'da PSG'yi ağırlayacak. Bu sezon işler umduğu gibi gitmeyen konuk takım, ilk haftada Wolfsburg karşısında aldığı farklı mağlubiyetin ardından evinde Real Madrid'e de mağlup oldu. Kendi liginde ise 4 maçlık galibiyet serisine ulaşan Fransa temsilcisi, yer aldığı 16. sıradan sürpriz arayacak. Manchester United ise iki galibiyetin ardından 6. sıraya yerleşti. İşte Manchester United - PSG maçı yayın bilgileri...

Manchester United - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United - PSG maçı 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak olan karşılaşma Old Trafford'da oynanacak ve Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Katalin Kulcsár'ın düdük çalacağı maçta hakem yardımcılıklarını Anita Vad ve Nikolett Bizderi üstlenecek. 4. hakemin Eszter Urban olacağı maçın VAR koltuğunda ise Tamás Bognár oturacak.

Manchester United - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, George, Sandberg; Miyazawa, Zigiotti Olme, Toone; Park, Rolfo, Terland

PSG: Earps; Isabela, De Almeida, Mbock, Carmona; Ajibade, Yaya, Echegini, Karchaoui, Elimbi; Leuchter

