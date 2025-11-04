CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus-Sporting CP maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Kenan Yıldız sağlık durumu...

Juventus-Sporting CP maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Kenan Yıldız sağlık durumu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Juventus ile Sporting CP karşı karşıya gelecek. Igor Tudor ile yollarını ayıran İtalyan devi, Luciano Spaletti yönetiminde ilk Avrupa galibiyetini almayı hedefliyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Juventus puanını 5'e çıkartmanın yollarını arayacak. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almayı amaçlayan Rui Borges'in öğrencileri ise etkili bir performans ortaya koymak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Kenan Yıldız'ın sağlık durumu da merak ediliyor. Peki, Juventus-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 10:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juventus-Sporting CP maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Kenan Yıldız sağlık durumu...

Juventus-Sporting CP maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı Torino'da yaşanacak. Teknik direktör değişimi sonrası Avrupa'da yeniden yükseliş hedefleyen Juventus, Allianz Stadyumu'nda Sporting CP'yi konuk edecek. Igor Tudor dönemini geride bırakan İtalyan temsilcisi, Luciano Spalletti yönetiminde sahaya çıkacağı bu mücadelede ilk Avrupa galibiyetini alarak yeni döneme güçlü bir başlangıç yapma niyetinde.Siyah-beyazlılarda özellikle genç yıldız Kenan Yıldız'ın son durumu yakından takip edilirken, onun oynayıp oynamayacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeşil-beyazlı Portekiz temsilcisi Sporting CP ise deplasmanda puan ya da puanlarla dönerek dengeleri değiştirmek istiyor. Peki, Juventus-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Juventus-Sporting CP maçı

JUVENTUS-SPORTING CP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Juventus-Sporting CP maçı 4 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

Juventus-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta

JUVENTUS-SPORTING CP MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Sporting CP maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Juventus-Sporting CP maçı hangi kanalda

JUVENTUS-SPORTING CP MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Kostic; Openda, Vlahovic

Sporting CP: Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Quenda, Trincao, Goncalves; Suarez

Kenan Yıldız sağlık durumu

KENAN YILDIZ SAĞLIK DURUMU

Dizinden sakatlanarak Juventus formasından uzak kalan Kenan Yıldız'ın sağlık durumu merak edilirken, Sporting CP maçında oynayıp oynayamayacağı ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. La Gazzetta della Sport'ta yer alan habere göre Kenan Yıldız, Devler Ligi'nde oynanacak olan maçta sahalara geri dönecek.

ASpor CANLI YAYIN

İngiltere Ederson'u konuşuyor! Beşiktaş maçında atılan maddeler...
Endrick'ten F.Bahçe'ye kötü haber!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur
Aslan Avrupa'nın zirvesinde!
Trabzonspor'un eski aşkı yeniden alevlendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG-Bayern Münih maçı detayları! PSG-Bayern Münih maçı detayları! 11:18
Emlak Konut deplasmanda galibiyet arayacak! Emlak Konut deplasmanda galibiyet arayacak! 11:17
Aslan Avrupa'nın zirvesinde! Aslan Avrupa'nın zirvesinde! 11:09
Tedesco’nun hedefi Türkçe öğrenmek! Tedesco’nun hedefi Türkçe öğrenmek! 11:06
Trabzonspor'un eski aşkı yeniden alevlendi! Trabzonspor'un eski aşkı yeniden alevlendi! 11:02
Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise maçı detayları! Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise maçı detayları! 11:00
Daha Eski
R. Madrid'de flaş Arda Güler iddiası! R. Madrid'de flaş Arda Güler iddiası! 10:55
İngiltere Ederson'u konuşuyor! Beşiktaş maçında atılan maddeler... İngiltere Ederson'u konuşuyor! Beşiktaş maçında atılan maddeler... 10:50
F.Bahçe'de Tedesco farkı! F.Bahçe'de Tedesco farkı! 08:56
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu 08:57
G.Saray Ajax deplasmanına konuk olacak G.Saray Ajax deplasmanına konuk olacak 08:58
Orkun'dan takım arkadaşlarına: Hakkınızı helal edin Orkun'dan takım arkadaşlarına: Hakkınızı helal edin 09:02