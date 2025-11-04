Juventus-Sporting CP maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Kenan Yıldız sağlık durumu...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Juventus-Sporting CP maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı Torino'da yaşanacak. Teknik direktör değişimi sonrası Avrupa'da yeniden yükseliş hedefleyen Juventus, Allianz Stadyumu'nda Sporting CP'yi konuk edecek. Igor Tudor dönemini geride bırakan İtalyan temsilcisi, Luciano Spalletti yönetiminde sahaya çıkacağı bu mücadelede ilk Avrupa galibiyetini alarak yeni döneme güçlü bir başlangıç yapma niyetinde.Siyah-beyazlılarda özellikle genç yıldız Kenan Yıldız'ın son durumu yakından takip edilirken, onun oynayıp oynamayacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeşil-beyazlı Portekiz temsilcisi Sporting CP ise deplasmanda puan ya da puanlarla dönerek dengeleri değiştirmek istiyor. Peki, Juventus-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS-SPORTING CP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Juventus-Sporting CP maçı 4 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

JUVENTUS-SPORTING CP MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Sporting CP maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-SPORTING CP MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Kostic; Openda, Vlahovic

Sporting CP: Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Quenda, Trincao, Goncalves; Suarez

KENAN YILDIZ SAĞLIK DURUMU

Dizinden sakatlanarak Juventus formasından uzak kalan Kenan Yıldız'ın sağlık durumu merak edilirken, Sporting CP maçında oynayıp oynayamayacağı ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. La Gazzetta della Sport'ta yer alan habere göre Kenan Yıldız, Devler Ligi'nde oynanacak olan maçta sahalara geri dönecek.