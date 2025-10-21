CANLI SKOR ANA SAYFA
Bayer Leverkusen 2-7 PSG (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayer Leverkusen 2-7 PSG (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta maçında PSG, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk oldu. 9 gole sahne olan mücadeleyi PSG 7-2 kazandı. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 00:02
Bayer Leverkusen 2-7 PSG (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta maçında Bayer Leverkusen'i deplasmanda 7-2 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 7. dakikada Willian Pacho, 41. ile 45+3. dakikalarda Desire Doue, 44. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 50. dakikada Nuno Mendes, 66. dakikada Ousmane Dembele ve 90. dakikada Vitinha'dan geldi.

Bayer Leverkusen'in gollerini ise ilki penaltıdan olmak üzere 38. ile 54. dakikalarda Aleix Garcia Serrano kaydetti.

Leverkusen'de 33. dakikada Robert Andrich, PSG'de ise 37. dakikada Illia Zabarnyi kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Bu karşılaşmayla birlikte PSG, bu sezon Devler Ligi'nde çıktığı 3. maçtan da galibiyetle ayrılarak 9 puana yükseldi. Bayer Leverkusen ise 2 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında PSG sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak, Bayer Leverkusen ise Benfica deplasmanına konuk olacak.

