Bodo/Glimt 2-2 Tottenham | MAÇ SONUCU-ÖZET

Bodo/Glimt 2-2 Tottenham | MAÇ SONUCU-ÖZET

Şampiyonlar Ligi lig aşaması 2. hafta karşılaşmasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile İngiltere ekibi Tottenham Hotspur 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 00:37
Bodo/Glimt 2-2 Tottenham | MAÇ SONUCU-ÖZET

Mücadelede iki takım da üstünlük kurmakta zorlandı ve goller ikinci yarıda geldi. Son dakikalarda gelen Tottenham golü, puanların paylaşılmasına neden oldu.

Ev sahibi ekip 35. dakikada büyük bir fırsatı değerlendiremedi. Bodo penaltı kazandı ancak Hogh vuruştan yararlanamadı. Bu pozisyon ilk yarının en kritik anı olarak kayda geçti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bodo, 53. dakikada Hauge ile öne geçti. 66. dakikada yine Hauge sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti. Norveç temsilcisi bu bölümde oyunun kontrolünü eline aldı.

Tottenham ise geri dönüş için bastırdı. 55. dakikada Bentancur'un attığı gol VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi. Buna rağmen İngiliz ekibi 68. dakikada Van de Ven ile farkı bire indirdi.

Maçın son bölümünde Tottenham beraberlik golünü buldu. 89. dakikada Gundersen'in kendi kalesine gönderdiği top skoru 2-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Tottenham puanını 4'e yükseltti. Bodo/Glimt ise 2 puanla gruptaki yerini korudu. Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki dengeler ikinci hafta sonunda da devam etti.

