Benfica 2-3 Karabağ (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk maçında Benfica'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Azerbaycan temsilcisine galibiyeti getiren goller 30. dakikada Leandro Andrade, 48. dakikada Camilo Duran ve 86. dakikada Oleksiy Kashchuk'tan geldi. Benfica'nın gollerini ise 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Karabağ, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayarak hanesine 3 puanı yazdırdı. Bu galibiyet aynı zamanda Azerbaycan temsilcisinin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının ardından aldığı ilk galibiyet oldu. Benfica ise henüz puanla tanışamadı.

Devler Ligi'nin 2. haftasında Benfica, Chelsea deplasmanına konuk olacak; Karabağ ise sahasında Kopenhag'ı ağırlayacak.