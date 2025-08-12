CANLI SKOR ANA SAYFA
Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. Eleme Turu rövanş maçında Ferencvaros ile Ludogorets Razgrad kozlarını paylaşacak. Groupama Arena'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 11:09 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 11:10
Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu ile devam ediyor. İlk maçta Ferencvaros'un deplasmanda Ludogorets Razgrad ile golsüz berabere kalmasının ardından rövanş maçında iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ferencvaros - Ludogorets Razgrad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı 12 Ağustos Salı günü saat 21.15'te oynanacak. Hakem Alejandro Hernandez'in düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

