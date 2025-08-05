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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dynamo Kiev - Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Dynamo Kiev - Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu maçlarıyla devam ediyor. Dynamo Kiev ile Pafos FC kozlarını paylaşacak. Arena Lublin'de oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dynamo Kiev - Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 13:14
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Dynamo Kiev - Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Dynamo Kiev - Pafos FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Dynamo Kiev ile Pafos FC 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. İsviçreli hakem Sandro Scharer'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dynamo Kiev - Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dynamo Kiev - Pafos FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dynamo Kiev - Pafos FC maçı 5 Ağustos Salı günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

İsviçreli hakem Sandro Scharer'in yöneteceği maçta Pinheiro'nun yardımcılıklarını Jonas Erni ve Susann Küng yapacak. Dördüncü hakem Urs Schnyder, VAR hakemi Lukas Fähndrich, AVAR hakemi ise Johannes von Mandach olacak.

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