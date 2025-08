Maçları Filtrele

05.08.2025 | FC Dynamo Kyiv - Pafos FC 08.07.2025 | Kuopion Palloseura - FC Milsami 08.07.2025 | FC Iberia 1999 - Malmo FF 08.07.2025 | FC Noah Yerevan - FK Buducnost Podgorica 08.07.2025 | FCI Levadia Tallinn - FC RFS 08.07.2025 | Olimpija Ljubljana - FC Kairat Almaty 08.07.2025 | The New Saints - FK Shkendija 08.07.2025 | Vikingur Gota - Lincoln Red Imps 08.07.2025 | KF Drita - FC Differdange 03 08.07.2025 | AC Virtus - HSK Zrinjski Mostar 08.07.2025 | KF Egnatia Rrogozhine - Breidablik Kopavogur 09.07.2025 | Vilnius FK Zalgiris - Hamrun Spartans FC 09.07.2025 | Fotbal Club FCSB - Inter Club de Escaldes 09.07.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - FC Dinamo Minsk 09.07.2025 | Shelbourne FC - Linfield FC 15.07.2025 | FC Kairat Almaty - Olimpija Ljubljana 15.07.2025 | Lincoln Red Imps - Vikingur Gota 15.07.2025 | Malmo FF - FC Iberia 1999 15.07.2025 | Hamrun Spartans FC - Vilnius FK Zalgiris 15.07.2025 | FC Milsami - Kuopion Palloseura 15.07.2025 | FC RFS - FCI Levadia Tallinn 15.07.2025 | FK Shkendija - The New Saints 15.07.2025 | FC Differdange 03 - KF Drita 15.07.2025 | Inter Club de Escaldes - Fotbal Club FCSB 15.07.2025 | Breidablik Kopavogur - KF Egnatia Rrogozhine 15.07.2025 | FK Buducnost Podgorica - FC Noah Yerevan 15.07.2025 | HSK Zrinjski Mostar - AC Virtus 16.07.2025 | FC Dinamo Minsk - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 16.07.2025 | Linfield FC - Shelbourne FC 22.07.2025 | Kuopion Palloseura - FC Kairat Almaty 22.07.2025 | Lincoln Red Imps - FK Crvena Zvezda Belgrade 22.07.2025 | FC Noah Yerevan - Ferencvarosi Budapest 22.07.2025 | FC Copenhagen - KF Drita 22.07.2025 | FC Viktoria Plzen - Servette Geneva 22.07.2025 | Hamrun Spartans FC - FC Dynamo Kyiv 22.07.2025 | FC RFS - Malmo FF 22.07.2025 | Pafos FC - Maccabi Tel Aviv FC 22.07.2025 | FK Shkendija - Fotbal Club FCSB 22.07.2025 | Slovan Bratislava - HSK Zrinjski Mostar 22.07.2025 | KKS Lech Poznan - Breidablik Kopavogur 22.07.2025 | HNK Rijeka - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 22.07.2025 | Glasgow Rangers - Panathinaikos Athens 23.07.2025 | SK Brann - FC Salzburg 23.07.2025 | Shelbourne FC - Karabağ FK 29.07.2025 | FC Kairat Almaty - Kuopion Palloseura 29.07.2025 | FC Dynamo Kyiv - Hamrun Spartans FC 29.07.2025 | KF Drita - FC Copenhagen 29.07.2025 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Lincoln Red Imps 29.07.2025 | HSK Zrinjski Mostar - Slovan Bratislava 30.07.2025 | Karabağ FK - Shelbourne FC 30.07.2025 | Malmo FF - FC RFS 30.07.2025 | Fotbal Club FCSB - FK Shkendija 30.07.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - HNK Rijeka 30.07.2025 | Ferencvarosi Budapest - FC Noah Yerevan 30.07.2025 | Panathinaikos Athens - Glasgow Rangers 30.07.2025 | Maccabi Tel Aviv FC - Pafos FC 30.07.2025 | Breidablik Kopavogur - KKS Lech Poznan 30.07.2025 | FC Salzburg - SK Brann 30.07.2025 | Servette Geneva - FC Viktoria Plzen 05.08.2025 | Malmo FF - FC Copenhagen 05.08.2025 | FK Shkendija - Karabağ FK 05.08.2025 | Glasgow Rangers - FC Viktoria Plzen 06.08.2025 | FC Kairat Almaty - Slovan Bratislava 06.08.2025 | FC Salzburg - Club Brugge 06.08.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Ferencvarosi Budapest 06.08.2025 | KKS Lech Poznan - FK Crvena Zvezda Belgrade 06.08.2025 | OGC Nice - Benfica Lisbon 06.08.2025 | Feyenoord Rotterdam - Fenerbahçe 12.08.2025 | Karabağ FK - FK Shkendija 12.08.2025 | FC Copenhagen - Malmo FF 12.08.2025 | Fenerbahçe - Feyenoord Rotterdam 12.08.2025 | FC Viktoria Plzen - Glasgow Rangers 12.08.2025 | Pafos FC - FC Dynamo Kyiv 12.08.2025 | Club Brugge - FC Salzburg 12.08.2025 | Ferencvarosi Budapest - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 12.08.2025 | Slovan Bratislava - FC Kairat Almaty 12.08.2025 | Benfica Lisbon - OGC Nice 12.08.2025 | FK Crvena Zvezda Belgrade - KKS Lech Poznan 19.08.2025 | Celtic Glasgow - Winner FC Kairat Almaty / SK Slovan Bratislava 19.08.2025 | FC Basel 1893 - Winner Malmo FF/ FC Copenhagen 19.08.2025 | Winner Kks Lech Poznan / FK Crvena Zvezda - Winner Dynamo Kyiv / Pafos FC 19.08.2025 | Winner PFC Ludogorets 1945 / Ferencvarosi Tc - Winner KF Shkendija / Qarabag FK 19.08.2025 | Winner Glasgow Rangers / FC Viktoria Plzen - Winner FC Salzburg / Club Brugge 19.08.2025 | Winner Feyenoord / Fenerbahce SK - Winner OGC Nice / Sl Benfica 20.08.2025 | Bodoe/Glimt - Sturm Graz 26.08.2025 | Sturm Graz - Bodoe/Glimt 26.08.2025 | Winner Malmo FF/ FC Copenhagen - FC Basel 1893 26.08.2025 | Winner FC Kairat Almaty / SK Slovan Bratislava - Celtic Glasgow 26.08.2025 | Winner KF Shkendija / Qarabag FK - Winner PFC Ludogorets 1945 / Ferencvarosi Tc 26.08.2025 | Winner Dynamo Kyiv / Pafos FC - Winner Kks Lech Poznan / FK Crvena Zvezda 26.08.2025 | Winner OGC Nice / Sl Benfica - Winner Feyenoord / Fenerbahce SK 26.08.2025 | Winner FC Salzburg / Club Brugge - Winner Glasgow Rangers / FC Viktoria Plzen