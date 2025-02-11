Manchester City 2-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET) Dev maçta Real Madrid 90+2'de avantajı kaptı!

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Manchester City'i 3-2 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller, 60. dakikada Kylian Mbappe, 86. dakikada Brahim Diaz ve 90+2. dakikada Jude Bellingham'dan geldi. Ev sahibi ekibin gollerini ise ikincisi penaltıdan olmak üzere 19. ve 80. dakikada Erling Haaland kaydetti.

Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

Bu karşılaşmayla birlikte Real Madrid, iki ayaklı play-off turu maçının ilkinde deplasmanda galip gelerek turu geçmek için avantajı kaptı.

Turun ikinci ayağı olan Real Madrid-Manchester City maçı 19 Şubat Çarşamba günü TSİ 23:00'te oynanacak.