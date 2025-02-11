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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Brest 0-3 PSG (Maç sonucu ÖZET)

Brest 0-3 PSG (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Eleme Turu ilk maçında Brest deplasmanına konuk olan Paris Saint-Germain karşılaşmadan 3-0'lık farklı skorla galip ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 22:55 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 23:19
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Brest 0-3 PSG (Maç sonucu ÖZET)

Şampiyonlar Ligi Play-Off Eleme Turu ilk maçında Fransız devi PSG bir başka Ligue 1 temsilcisi Brest ile karşı karşıya geldi. PSG mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Stade de Roudourou'da oynanan ve 20.45'te başlayan maçta PSG'nin gollerini 21. dakikada penaltıdan Vitinha, 45. ve 66. dakikalarda ise Ousmane Dembele kaydetti. PSG'nin 50. dakikada Desire Doue ile bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

PSG bu sonucun ardından gelecek hafta sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti ve son 16 turu kapısını araladı.

İki ekip arasındaki rövanş karşılaşması 19 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

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