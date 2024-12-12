Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta'dan Kenan Yıldız'a övgü yağmuru!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Manchester City'i 2-0 mağlup eden Juventus, 11 puan ile 14. sıraya yükseldi. Maçın ardından teknik direktör Thiago Motta, TRT Spor mikrofonlarına konuştu. Mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Motta, milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ı bir kez daha övdü ve ona duyduğu güveni yineledi.

"KENAN YILDIZ YAŞININ ÖTESİNDE"

Genç ama çok yetenekli. Bana güven veriyor. Antrenmanlardaki hırslı ve azimle çalışmasını yakından takip ediyorum. Çok başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Her dediğimi en iyi şekilde uyguluyor. Kenan'ın kalitesini çok iyi biliyoruz. İnanıyorum ki o sahaya girdiği zaman takım için en iyisini verecek. O yaşının ötesinde çok üstün kaliteli bir yetenek. Hızlı, zeki, tekniği yüksek ve bana güven veriyor. Bana güven veren oyuncu sahada yerini alır. Bu güven karşısında ona tabii ki oynama şansı tanıyorum. Biliyorum ki ona oynama şansı tanıdığım zaman en iyisini yapacak. En iyi şekilde kendisine düşen görevi yerine getirecek.

Onun kalitesi çok önemli. Ve sürekli çalışıyor. Çok mücadele ediyor. Her zaman takım arkadaşları için en iyisini vermek için kendini yetiştiriyor. Bu durumda tabii ki oynamayı hak ediyor ve oynuyor. Böyle devam edeceğini, sürekli kendini geliştirmek için çok çalışacağını biliyorum. Juventus için çok önemli ve değerli bir oyuncudur Kenan Yıldız.

İŞTE YILDIZ'IN MAÇA DAMGA VURAN ASİSTİ