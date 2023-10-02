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UEFA'dan Şampiyonlar Ligi yerine yeni format kararı!

UEFA'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi yerine yeni bir organizasyonun düzenlenmesi tekrardan gündeme geldi. İşte haberin detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 19:43
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi yerine yeni format kararı!

FIFA ve UEFA, bu karar karşısında sert bir şekilde durmuş ve tepkisini göstermişti.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi yerine yeni format kararı!

Karşılıklı açıklamalar sonrası UEFA yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuş ve kulüpler de geri adım atmıştı.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi yerine yeni format kararı!

Bu doğrultuda ortaya atılan bu proje, başlamadan sona ermişti.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi yerine yeni format kararı!

UEFA'nın bu fikirde biraz değişiklik yaparak gündeme alabileceği iddia edildi.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi yerine yeni format kararı!

3 LİG YER OLACAK

Marca'nın haberine göre UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği, 2027'den itibaren her biri 18 kulüpten oluşan 3 farklı bir lig başlatmayı düşünüyor.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi yerine yeni format kararı!

Bu konunun, bir sonraki UEFA İcra Komitesi toplantısında ele alınacağı iddia edildi.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi yerine yeni format kararı!

İŞTE FORMAT

Haberin devamında; 3 farklı lig olacağı ve bu liglerin isimlerinin sırasıyla; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Adaylar Ligi olacağı belirtildi.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi yerine yeni format kararı!

Her ligde 18 takımın yer alıp toplamda 34 maç yapacağı söylendi. Süper Lig'de sezonu lider bitiren takımın da doğrudan şampiyon olacağı da eklendi.

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi yerine yeni format kararı!

Süper Lig'den 2 takım düşeceği, Avrupa Ligi'nden 2 takım yükseleceği ve Avrupa Ligi'nden 4 takımın düşüp, Adaylar Ligi'nden 4 takım yükseleceği de haberin detaylarında yer aldı.

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