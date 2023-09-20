Bayern Münih Manchester United maçı CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda Alman ekibi Bayern Münih ile İngiliz temsilcisi Manchester United karşı karşıya geliyor.
Allianz Arena'da oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan mücadele, EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
BAYERN MÜNİH - MANCHESTER UNITED İLK 11'LER
Bayern Münih: Ulreich, Laimer, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Gnabry, Kane.
Manchester United: Onana, Dalot, Lindelöf, Martinez, Reguilon, Casemiro, Eriksen, Fernandes, Pellistri, Hojlund, Rashford.