Real Madrid Union Berlin CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çarşamba günü oynanan maçlarla devam ediyor.
C Grubu'nda İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman temsilcisi Union Berlin, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşıyor.
Real Madrid - Union Berlin maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanıyor.
REAL MADRID - UNION BERLIN İLK 11'LER
Real Madrid: Kepa; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Nacho; Modric, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Joselu, Rodrygo
Union Berlin: Ronnow; Gosens, Diogo Leite, Bonucci, Doekhi, Juranovic; Král, Tousart, Laïdouni; Becker, Behrens