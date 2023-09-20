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Real Madrid Union Berlin CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Real Madrid ile Union Berlin karşı karşıya geliyor. Real Madrid - Union Berlin maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 20:40 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 21:00
Real Madrid Union Berlin CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çarşamba günü oynanan maçlarla devam ediyor.

C Grubu'nda İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman temsilcisi Union Berlin, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşıyor.

Real Madrid - Union Berlin maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanıyor.

REAL MADRID - UNION BERLIN İLK 11'LER

Real Madrid: Kepa; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Nacho; Modric, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Joselu, Rodrygo

Union Berlin: Ronnow; Gosens, Diogo Leite, Bonucci, Doekhi, Juranovic; Král, Tousart, Laïdouni; Becker, Behrens

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