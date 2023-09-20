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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı. A, B, C ve D gruplarında toplam 6 karşılaşma oynanıyor. Bu karşılaşmaların canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 22:01 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 22:17
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı ilk hafta maçlarıyla başladı. 22.00'de başlayan 6 karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Bayern Münih - Manchester United

Bayern Münih: Ulreich, Laimer, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Gnabry, Kane.

Manchester United: Onana, Dalot, Lindelöf, Martinez, Reguilon, Casemiro, Eriksen, Fernandes, Pellistri, Hojlund, Rashford

Sevilla - Lens

Sevilla: Dmitrovic, J. Sanchez, Gudelj, Sergio Ramos, Adria Giner, Fernando, D. Sow, Lamela, Rakitic, Ocampos, En-Nesyri

Lens: Samba, Medina, Danso, Gradit, Machado, Mendy, Abdul Samed, Frankowski, Sotoca, Fulgini, Wahi

Arsenal - PSV

Arsenal: David Raya, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Odegaard, Rice, Havertz, Saka, Trossard, Gabriel Jesus

PSV: Benitez, Dest, Boscagli, Bella-Kotchap, Teze, Veerman, Schouten, Saibari, Lang, Bakayoko, de Jong

Braga - Napoli

Braga: Matheus, Gomez, Fonte, Niakate, Borja, Carvalho, Al-Musrati, Djalo, Ricardo Horta, Bruma, Ruiz

Napoli: Meret, Olivera, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Anguissa, Kvaraskhelia, Politano, Osimhen

Benfica - Salzburg

Benfica: Trubin, Bah, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes, Neves, Orkun Kökçü, Di Maria, Silva, Mario, Musa

Salzburg: Schlager, Terzic, Pavlovic, Baidoo, Dedic, Kjaergaard, Gouma-Douath, Bidstrup, Gloch, Konate, Simic

Real Sociedad - Inter

Real Sociedad: Remiro, Traore, Zubeldia, Le Normand, Tierney, Mendez, Zubimendi, Merino, Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea

Inter: Sommer, Bastoni, de Vrij, Pavard, Augusto, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Dumfries, Martinez, Arnautovic

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