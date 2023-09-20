Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu heyecanı ilk hafta maçlarıyla başladı. 22.00'de başlayan 6 karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...
Bayern Münih - Manchester United
Bayern Münih: Ulreich, Laimer, Upamecano, Kim, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Gnabry, Kane.
Manchester United: Onana, Dalot, Lindelöf, Martinez, Reguilon, Casemiro, Eriksen, Fernandes, Pellistri, Hojlund, Rashford
Sevilla - Lens
Sevilla - Lens
Sevilla: Dmitrovic, J. Sanchez, Gudelj, Sergio Ramos, Adria Giner, Fernando, D. Sow, Lamela, Rakitic, Ocampos, En-Nesyri
Lens: Samba, Medina, Danso, Gradit, Machado, Mendy, Abdul Samed, Frankowski, Sotoca, Fulgini, Wahi
Arsenal - PSV
Arsenal - PSV
Arsenal: David Raya, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Odegaard, Rice, Havertz, Saka, Trossard, Gabriel Jesus
PSV: Benitez, Dest, Boscagli, Bella-Kotchap, Teze, Veerman, Schouten, Saibari, Lang, Bakayoko, de Jong
Braga - Napoli
Braga - Napoli
Braga: Matheus, Gomez, Fonte, Niakate, Borja, Carvalho, Al-Musrati, Djalo, Ricardo Horta, Bruma, Ruiz
Napoli: Meret, Olivera, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Anguissa, Kvaraskhelia, Politano, Osimhen
Benfica: Trubin, Bah, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes, Neves, Orkun Kökçü, Di Maria, Silva, Mario, Musa
Salzburg: Schlager, Terzic, Pavlovic, Baidoo, Dedic, Kjaergaard, Gouma-Douath, Bidstrup, Gloch, Konate, Simic
Real Sociedad: Remiro, Traore, Zubeldia, Le Normand, Tierney, Mendez, Zubimendi, Merino, Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea
Inter: Sommer, Bastoni, de Vrij, Pavard, Augusto, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Dumfries, Martinez, Arnautovic