Rangers - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off

Rangers - PSV maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. Rangers ile PSV kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rangers - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RANGERS - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rangers - PSV maçı 22 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen'de naklen canlı yayınlanacak.

RANGERS - PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rangers

Butland; Tavernier, Souttar, Goldson, Barisic; Cifuentes, Jack, Cantwell; Sima, Danilo, Dessers

PSV

Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Sambo; Veerman, Sangare; Bakayoko, Til, Vertessen; De Jong

TOK TUTUCU VE BESLEYİCİ 6 BESİN 🥑🥚