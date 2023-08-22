Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Rangers - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off

Rangers - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. Rangers ile PSV karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rangers - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 11:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 12:00
Rangers - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off

Rangers - PSV maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. Rangers ile PSV kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rangers - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RANGERS - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rangers - PSV maçı 22 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen'de naklen canlı yayınlanacak.

RANGERS - PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rangers

Butland; Tavernier, Souttar, Goldson, Barisic; Cifuentes, Jack, Cantwell; Sima, Danilo, Dessers

PSV

Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Sambo; Veerman, Sangare; Bakayoko, Til, Vertessen; De Jong

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