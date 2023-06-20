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Şampiyonlar Ligi'nde 1. tur eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 16:30
Şampiyonlar Ligi'nde 1. tur eşleşmeleri belli oldu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yeni sezonun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kurayla belirlendi.

İlk maçların 11-12 Temmuz, rövanşların ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:

Hacken (İsveç) - The New Saints (Galler)

Ballkani (Kosova) - Ludogorets (Bulgaristan)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Ön eleme turu kazananı

Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya)

Klaksvik (Faroe Adaları)﻿ - Ferencvaros (Macaristan)

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Valmiera (Letonya)

Helsinki (Finlandiya) - Larne (Kuzey İrlanda)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)

﻿Rakow (Polonya) - Flora (Estonya)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Swift Hesper (Lüksemburg)

Farul Constanta (Romanya) - Sheriff Tiraspol (Moldova)

Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Haifa (İsrail)

Urartu (Ermenistan) - Zrinjski (Bosna Hersek)

Partizani (Arnavutluk) - BATE Borisov (Belarus)

Astana (Kazakistan)﻿ - Dinamo Tiflis (Gürcistan)

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