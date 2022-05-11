UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev değişiklik!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını değiştirdi. 2024/25 sezonundan itibaren takım sayısı 32'den 26'ya çıkarıldı. Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takımın 32'si ulusal liglerindeki sıralamalara ve o ligin kontenjanına göre belirlenecek. Kalan 4 takımdan 2'si UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına ilişkin özel davet alacak. 1 takım "Şampiyonlar Yolu" isimli sistemden gelecek. 1 takım ülke puanında 5. sırada yer alan ligin, 3. bitiren takımı olacak. Daha önce 5. sıradaki ülkenin, ilk iki takımı direkt gidiyordu. Grupta ise mevcut sistemde 4 takımlı 8 gruptan yeni sistemde tek gruplu lig sistemine geçilecek. Yeni formatla birlikte her takım 4 iç saha ve 4 dış saha olmak üzere 8 farklı takımla maç yapacak. İlk 8 takım doğrudan eleme turlarına yükselirken, 9 ile 24. sıra arasında kalanlar çift maçlı eliminasyon sistemine tabi tutulacak ve bu 16 takımdan 8'i daha eleme turlarına yükselecek. Toplamda 16 takım, Son 16 turundan itibaren eleme turlarında mücadele edecek.