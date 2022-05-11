Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev değişiklik!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev değişiklik!

UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirdi. 2024-25’ten itibaren takım sayısı 36’ya çıkacak. Grup maçları sistemi de yenilenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev değişiklik!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını değiştirdi. 2024/25 sezonundan itibaren takım sayısı 32'den 26'ya çıkarıldı. Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takımın 32'si ulusal liglerindeki sıralamalara ve o ligin kontenjanına göre belirlenecek. Kalan 4 takımdan 2'si UEFA turnuvalarındaki geçmiş performanslarına ilişkin özel davet alacak. 1 takım "Şampiyonlar Yolu" isimli sistemden gelecek. 1 takım ülke puanında 5. sırada yer alan ligin, 3. bitiren takımı olacak. Daha önce 5. sıradaki ülkenin, ilk iki takımı direkt gidiyordu. Grupta ise mevcut sistemde 4 takımlı 8 gruptan yeni sistemde tek gruplu lig sistemine geçilecek. Yeni formatla birlikte her takım 4 iç saha ve 4 dış saha olmak üzere 8 farklı takımla maç yapacak. İlk 8 takım doğrudan eleme turlarına yükselirken, 9 ile 24. sıra arasında kalanlar çift maçlı eliminasyon sistemine tabi tutulacak ve bu 16 takımdan 8'i daha eleme turlarına yükselecek. Toplamda 16 takım, Son 16 turundan itibaren eleme turlarında mücadele edecek.

DİĞER
Burcu Özberk yeşil leopar bikinisiyle paylaştı ortalığı yaktı geçti! Düzgün fiziğiyle mest eden Burcu Özberk'i siz bir de estetiksiz görün!
Ekin Su Cülcüloğlu Manchester City’nin yıldızı Jack Grealish’in yakın markajına girdi Kerim Sabancı'yı sildi
İlk temas kuruldu! Lazio'dan bedava stoper
Palo bombası! Süper Lig devi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyonlar Ligi'nde flaş değişiklik!
Tarihi maçta dikkat çeken ayrıntı! Pep Guardiola...
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı
Bir devir sona eriyor! EA Sports'tan flaş karar
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gözbaşı: F.Bahçe Beşiktaş ve Trabzonspor... Gözbaşı: F.Bahçe Beşiktaş ve Trabzonspor... 01:18
Nwakaeme'den transfer sözleri! "Anlaşmaya yakınız" Nwakaeme'den transfer sözleri! "Anlaşmaya yakınız" 01:16
İşte Kayserispor - Trabzonspor maçının özeti İşte Kayserispor - Trabzonspor maçının özeti 01:16
Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde! Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde! 01:14
Erman Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! Erman Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! 01:15
Uğurcan'dan Kayserispor taraftarına tepki! Uğurcan'dan Kayserispor taraftarına tepki! 01:15
Daha Eski
Karaman'dan flaş final yorumu! Karaman'dan flaş final yorumu! 01:16
Abdullah Avcı: Yaşananlara üzüldüm Abdullah Avcı: Yaşananlara üzüldüm 01:16
G.Saray'da dev transfer operasyonu! 8 ayrılık 2 transfer G.Saray'da dev transfer operasyonu! 8 ayrılık 2 transfer 01:16
Fenerbahçe Safiport rahat kazandı! Fenerbahçe Safiport rahat kazandı! 01:09
Real Betis 3 golle galibiyete uzandı! Real Betis 3 golle galibiyete uzandı! 01:11
Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra... Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra... 01:11