Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Real Madrid CANLI İZLE | PSG Real maçı canlı | Paris Saint Germain Real Madrid CANLI

PSG - Real Madrid CANLI İZLE | PSG Real maçı canlı | Paris Saint Germain Real Madrid CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu ilk mücadeleleri ile başladı. Dev maçta Paris Saint-Germain sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Erken final olarak adlandırılan maçta tüm gözler Lionel Messi'de olacak. PSG - Real Madrid maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 22:55
PSG - Real Madrid CANLI İZLE | PSG Real maçı canlı | Paris Saint Germain Real Madrid CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu ilk mücadeleleri ile başladı. Dev maçta Paris Saint-Germain sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor.

Erken final olarak adlandırılan maçta tüm gözler Lionel Messi'de olacak. Yıldız futbolcu, Barcelona'dan ayrılmasının ardından ilk kez eflatun beyazlılara rakip oluyor.

PSG - Real Madrid maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno, Paredes, Danilo, Verratti, Di Maria, Messi, Mbappe

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Asensio, Benzema

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