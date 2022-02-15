PSG - Real Madrid CANLI İZLE | PSG Real maçı canlı | Paris Saint Germain Real Madrid CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu ilk mücadeleleri ile başladı. Dev maçta Paris Saint-Germain sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor.

Erken final olarak adlandırılan maçta tüm gözler Lionel Messi'de olacak. Yıldız futbolcu, Barcelona'dan ayrılmasının ardından ilk kez eflatun beyazlılara rakip oluyor.

PSG - Real Madrid maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno, Paredes, Danilo, Verratti, Di Maria, Messi, Mbappe

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Asensio, Benzema