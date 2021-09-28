UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta maçında Shakhtar Donetsk ve Inter karşı karşıya geliyor.
NSK Olimpiyskiy'de oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetiyor.
SHAKHTAR DONETSK - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Shakhtar Donetsk - Inter maçı maçı 28 Eylül Salı günü saat 19:45'ten itibaren Exxen'de canlı yayınlanıyor.
SHAKHTAR - INTER MAÇI 11'LERİ
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Pedrinho, Alan Patrick, Solomon; Traore.
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.