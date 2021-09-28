Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Shakhtar Donetsk  - Inter maçı CANLI

Shakhtar Donetsk  - Inter maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu ikinci maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk sahasında Inter ile karşı karşıya geliyor. NSK Olimpiyskiy'de oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetiyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 19:42 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 20:07
Shakhtar Donetsk  - Inter maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta maçında Shakhtar Donetsk ve Inter karşı karşıya geliyor.

NSK Olimpiyskiy'de oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetiyor.

SHAKHTAR DONETSK - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk - Inter maçı maçı 28 Eylül Salı günü saat 19:45'ten itibaren Exxen'de canlı yayınlanıyor.

SHAKHTAR - INTER MAÇI 11'LERİ

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Dodo, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Pedrinho, Alan Patrick, Solomon; Traore.

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

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