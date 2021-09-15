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Sporting Lizbon - Ajax: 1-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Sebastian Haller'den 4 gol birden!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'ndaki mücadelede Ajax, konuk olduğu Sporting Lizbon'a adeta gol olup yağdı. Hollanda temsilcisi, rakibini 5-1 mağlup ederken, 4 gol atan Sebastian Haller karşılaşmaya damgasını vurdu. Fildişi Sahilli forvet, Marco van Basten'den sonra Devler Ligi'ndeki ilk maçında 4 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 23:52
Sporting Lizbon - Ajax: 1-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Sebastian Haller'den 4 gol birden!

Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting Lizbon ile Ajax, kozlarını paylaştı. Hollanda temsilcisi Ajax, Lizbon deplasmanından 5-1'lik skorla galip ayrılarak ilk maçlar sonunda grupta liderliğe yükseldi.

Ajax'ta 2, 9, 51 ve 63. dakikalarda fileleri havalandıran Sebastian Haller maça damgasını vurdu. Fildişi Sahilli forvet böylece, Marco van Basten'den sonra Devler Ligi'ndeki ilk maçında 4 gol atan ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Ajax'ın maçtaki diğer golü 39'da Steven Berghuis'ten gelirken, Sporting'in tek sayısını 33'te Paulinho kaydetti.

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