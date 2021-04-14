Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - Real Madrid maçı | CANLI

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Çeyrek Final maçında , sahasında 'i konuk ediyor. İlk maçı sahasında 3-1 kazanan İspanyol ekibi avantajını kullanarak turu geçmek istiyor. İngiliz devi ise zorlu rakibi karşısında ez az 2-0'lık skoru alarak yarı final biletini kapmak istiyor. İşte dev karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:21 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 22:14
Liverpool - Real Madrid maçı | CANLI

çeyrek final mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Anfield Road'da oynanan mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

İLK MAÇI REAL 3-1 KAZANDI

İlk maçı Real madrid 3-1 kazandı. İngilizler 3-1 kazanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek. Deplasman golü sayesinde 2-0'lık skor da Ozan ve arkadaşlarına yarı final için yetiyor.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Real Madrid maçı saat 22:00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Liverpool: , Alexander-, Phillips, , , , Milner, , , Firmino, Salah

Real Madrid: Courtois, Valverde, , , , Modric, , , Asensio, Benzema, Vinicius Jr

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