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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev heyecan! Çeyrek finalistler belli oluyor

Son dakika spor haberi... Avrupa'nın en önde gelen spor organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 10:13
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev heyecan! Çeyrek finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 ve 16-17 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların ardından belli olacak.

Yarın ile arasında oynanacak mücadeleyi, Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

Yarın:

Borussia Dortmund (Almanya) - (İspanya) (3-2)

(İtalya) - (Portekiz) (1-2)

10 Mart Çarşamba:

(İngiltere) - (Almanya) (2-0)

Paris Saint-Germain (Fransa) - (İspanya) (4-1)

16 Mart Salı:

(İspanya) - (İtalya) (1-0)

(İngiltere) - (Almanya) (2-0)

17 Mart Çarşamba:

(İngiltere) - (İspanya) (1-0)

(Almanya) - Lazio (İtalya) (4-1)

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