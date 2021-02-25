Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

Son dakika spor haberleri: 'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

Son dakika spor haberleri: heyecanı iki karşılaşmayla devam etti. , deplasmanından 1-0 galip ayrılarak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor aldı. 'de fırtına gibi esen ise 'nde de durdurulamadı. 'nın öğrencileri, konuk olduğu 'ı 2-0 yenerek 10 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Öte yandan başarılı teknik adamın giydiği palto sosyal medyada gündem oldu. İşte tarihi gecede yaşanan tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:33 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:33
Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

son 16 turunda heyecan - ve - karşılaşmalarıyla sürdü.

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

Tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği iki müsabakada da tarihi anlar yaşandı. 10 yıl sonra bir ilki gerçekleştirirken ise karşısında henüz 17. dakikada tartışılan bir kırmızı kartla 10 kişi kaldı. 'nın paltosu ise en çok konuşulan konular arasına girdi.

İşte yaşanan tüm gelişmeler...

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

İtalya temsilcisi , İspanyol devi 'i Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bergama'da konuk etti. Real Madrid, 86. dakikada Ferland Mendy'nin attığı şık golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve İspanya'ya avantajla döndü.

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

TARTIŞILAN KIRMIZI KART
Kıran kırana başlayan maçın henüz 17. dakikada 'da Remo Freuler, savunma arkasına sarkan Ferland Mendy'ye ceza alanına girerken yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

İTİRAZLAR KARARI DEĞİŞTİRMEDİ
Freuler'i çok düşünmeden kırmızı kartla oyun dışına gönderen Alman hakem Tobias Stieler, bütün itirazlara rağmen kararını değiştirmedi.

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

KARAR ÇOK KONUŞULDU
'da Freuler'in kırmızı kart görmesi sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da kullanıcılar, 'in UEFA'daki yüksek lobisi sebebiyle yine hakemlerden yardım aldığı yönünde yorumlar yaptı.

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

Nisan 2011'de Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 'e konuk olan Tottenham'da Peter Crouch, 8 ve 15. dakikalarda sarı kart görüp kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Atalantalı Freuler'in gördüğü kırmızı kart, Crouch'tan bu yana Real Madrid'in rakiplerine 'nde çıkan en erken kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

REAL MADRID RAHAT TURLAMIŞTI
10 yıl önceki mücadelede Crouch'ın kırmızı kartı sonrası maçı 4-0 kazanan , rövanşı da 1-0 galip kapatıp turu geçen taraf olmuştu.

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

ATALANTA İYİ DİRENDİ
17. dakikada güçlü rakibi karşısında 10 kişi kalan , maç boyunca ayakta kalarak 'e rahat bir galibiyet şansı tanımadı. İspanyol devinin golü Mendy'nin 86. dakikadaki şut becerisiyle geldi.

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

CASEMIRO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Bergamo'daki maçı kazanan , rövanş maçı için önemli bir ismini ise kaybetti. 23. dakikada sarı kart gören Carlos Casemiro, Madrid'deki rövanş maçında cezalı duruma düştü.

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

ile , bu maçın rövanşını 16 Mart'ta Real Madrid'in antrenman tesislerinde bulunan Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanacak.

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

MANCHESTER CITY AVANTAJI KAPTI!
ile , Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşılaştı. Guardiola'nın giydiği palto ise maçın önüne geçti.

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

MÜTHİŞ SERİ 19 MAÇA ÇIKTI
Mutasyona uğramış corona virüsü sebebiyle Macaristan'da bulunan Puskas Arena'da oynana mücadeleyi 2-0 kazandı. Manchester City'nin gollerini 29. dakikada Bernardo Silva ve 65. dakikada Gabriel Jesus atarken İngiliz devi, tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 19 maça çıkardı.

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

Premir Lig'de 13 maçtır kazanan bu seride 2 Şampiyonlar Ligi, 3 FA Cup ve 1 de Lig Kupası galibiyeti aldı. 19 maçlık galibiyet serisi yakalayan Manchester City, bu seri süresinde 49 gol atıp kalesinde yalnızca 6 gol gördü.

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 10 YILDA BİR İLK
Opta verisine göre , 2010/11 sezonunda Manchester United'dan bu yana Şampiyonlar Ligi sezonunda çıktığı ilk 4 maçta kalesini gole kapatan ilk takım oldu.

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

GUARDIOLA'NIN PALTOSU ÇOK KONUŞULDU
Öte yandan 'nin İspanyol menajeri 'nın maçta giydiği palto çok konuşuldu. Arkasında kulüp logosu bulunan uzun, siyah palto mücadele boyunca sosyal medyanın gündemindeydi.

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

, çok konuşulan paltosunu ikinci yarıda çıkarıp mücadeleyi klasikleşen düz renk kazağıyla takip etti.

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

FEDERER DE GİYMİŞTİ
Ünlü tenisçi Roger Federer de Met Gala töreninde arkasında kobra yılanı bulunan siyah bir takım elbise giymişti.

SON DAKİKA