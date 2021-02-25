Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi anlar! 10 yıl sonra bir ilk

Tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği iki müsabakada da tarihi anlar yaşandı. Manchester City 10 yıl sonra bir ilki gerçekleştirirken Atalanta ise Real Madrid karşısında henüz 17. dakikada tartışılan bir kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Pep Guardiola'nın paltosu ise en çok konuşulan konular arasına girdi.



İşte yaşanan tüm gelişmeler...