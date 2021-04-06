Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

çeyrek final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 15:03 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021 Salı 15:10
Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

çeyrek final mücadelesinde ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City-Borussia Dortmund maçı 6 Nisan Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, , , , Zinchenko, Rodri, , , Foden, , Sterling

Borussia Dortmund: Hitz, , Akanji, , Guerreiro, Delaney, Dahoud, Bellingham, Reus, Hazard, Haaland

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