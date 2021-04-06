Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Manchester City ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City-Borussia Dortmund maçı 6 Nisan Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, De Bruyne, İlkay, Foden, Silva, Sterling

Borussia Dortmund: Hitz, Emre Can, Akanji, Hummels, Guerreiro, Delaney, Dahoud, Bellingham, Reus, Hazard, Haaland