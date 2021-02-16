Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi RB Leipzig - Liverpool | CANLI

RB - | CANLI

UEFA 'nde çeyrek final heyecanı başladı. Alman temsilcisi , corona virüsü önlemleri nedeniyle İngiliz devi 'u Macaristan'da Puskas Arena'da ağırlıyor. Finalin 'da oynayacağı dev turnuvanın son 16 turu ilk maçında, iki takım da avantajı kapmak için sahada. Dev maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:26 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 00:55
RB Leipzig - Liverpool | CANLI

UEFA 'nde çeyrek final heyecanı başladı. Alman temsilcisi , corona virüsü önlemleri nedeniyle İngiliz devi 'u Macaristan'da Puskas Arena'da ağırlıyor. Finalin 'da oynayacağı dev turnuvanın son 16 turu ilk maçında, iki takım da avantajı kapmak için sahada.

Bu zorlu 90 dakikanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...



İLK 11'LER

LEIPZIG: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino, Adams, Haidara, Kampl, Nkunku, , Sabitzer.

LIVERPOOL: , -Arnold, Ozan, , , Wijnaldum, , Jones, , , Firmino.

OZAN KABAK İLK 11'DE!

Liverpool'da yaşanan sakatlıklar sonrası devre arasında transfer edilen , kırmızılarla ilk Şampiyonlar Ligi deneyimine çıkıyor. Milli futbolcumuz ilk olarak Premier Lig'de Leicester City karşısında forma şansı bulmuştu.

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