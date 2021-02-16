RB Leipzig - Liverpool | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı. Alman temsilcisi Leipzig, corona virüsü önlemleri nedeniyle İngiliz devi Liverpool'u Macaristan'da Puskas Arena'da ağırlıyor. Finalin İstanbul'da oynayacağı dev turnuvanın son 16 turu ilk maçında, iki takım da avantajı kapmak için sahada.

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İLK 11'LER

LEIPZIG: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino, Adams, Haidara, Kampl, Nkunku, Dani Olmo, Sabitzer.

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan, Henderson, Robertson, Wijnaldum, Thiago, Jones, Salah, Mane, Firmino.

OZAN KABAK İLK 11'DE!

Liverpool'da yaşanan sakatlıklar sonrası devre arasında transfer edilen Ozan Kabak, kırmızılarla ilk Şampiyonlar Ligi deneyimine çıkıyor. Milli futbolcumuz ilk olarak Premier Lig'de Leicester City karşısında forma şansı bulmuştu.