Biri Haaland’ı durdursun!

20 yaşındaki oyuncu Şampiyonlar Ligi grup ve sonraki turlarında sadece 12 maçta 15 gole ulaştı. Haaland, Devler ligi'nde bu sezonki gol sayısını ise 6'ya çıkarttı. Şampiyonlar Ligi'nde 15 gole Messi 29 maç, Raul 33 maç, Cristiano Ronaldo 51 maç sonunda ulaşmıştı. Ruud van Nistelrooy ise 19 karşılaşmada 15 gol kaydetmişti.