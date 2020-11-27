20 yaşındaki oyuncu Şampiyonlar Ligi grup ve sonraki turlarında sadece 12 maçta 15 gole ulaştı. Haaland, Devler ligi'nde bu sezonki gol sayısını ise 6'ya çıkarttı. Şampiyonlar Ligi'nde 15 gole Messi 29 maç, Raul 33 maç, Cristiano Ronaldo 51 maç sonunda ulaşmıştı. Ruud van Nistelrooy ise 19 karşılaşmada 15 gol kaydetmişti.
Biri Haaland’ı durdursun!
Borussıa Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, Club Brugge maçında Şampiyonlar Ligi tarihinde 15 gole en kısa sürede ulaşan isim oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 00:09 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50