Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi RB Leipzig - Liverpool | CANLI

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'nde çeyrek final heyecanı başladı. Alman temsilcisi , corona virüsü önlemleri nedeniyle İngiliz devi 'u Macaristan'da Puskas Arena'da ağırlıyor. Finalin 'da oynayacağı dev turnuvanın çeyrek final ilk maçında, iki takım da avantajı kapmak için sahada. Bu zorlu 90 dakikanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 22:54
RB Leipzig - Liverpool | CANLI

'nde çeyrek final heyecanı başladı.

Alman temsilcisi , corona virüsü önlemleri nedeniyle İngiliz devi 'u Macaristan'da Puskas Arena'da ağırlıyor. Finalin 'da oynayacağı dev turnuvanın çeyrek final ilk maçında, iki takım da avantajı kapmak için sahada.

Bu zorlu 90 dakikanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...



İLK 11'LER

LEIPZIG: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino, Adams, Haidara, Kampl, Nkunku, , Sabitzer.

LIVERPOOL: , -Arnold, Ozan, , , Wijnaldum, , Jones, Salah, Mane, Firmino.

OZAN KABAK İLK 11'DE!

Liverpool'da yaşanan sakatlıklar sonrası devre arasında transfer edilen , kırmızılarla ilk deneyimine çıkıyor. Milli futbolcumuz ilk olarak 'de karşısında forma şansı bulmuştu.

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