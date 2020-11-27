Marsilya tarihi tersten yazıyor

Bu sezon Devler Ligi'nde gol bile atamayan Fransızlar, 2-0'lık yenilgiyle kötü gidiye dur diyemedi. Porto'ya galibiyeti getiren golleri Sanusi ve Oliviera attı. Marsilya bu sonucun ardından organizasyon tarihinde 13 maç kaybeden ilk takım oldu. Fransızlar en son 2012'de İnter'i yenmişti.

6 TAKIM SON 16'YA YÜKSELDİ

Devler Ligi'nde bir üst tura çıkan takımlar belli oluyor. 4. maçlar sonunda Manchester City, Juventus, Chelsea, Sevilla, Bayern Münih ve Barcelona son 16'ya adını yazdırmayı başaran ekipler oldu.. Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları ise 1 ve 2 Aralık tarihlerinde oynanacak.

YENİ REKOR NEUER'İN

Bayern Münih'in kalecisi Neuer, Salzburg zaferiyle rekor kırdı. Alman eldiven, üst üste 15 maçlık galibiyet serisiyle Ronaldo'yu geride bıraktı. Neuer'in bu serisi 13 Mart 2019'daki Liverpool maçıyla başlamıştı.