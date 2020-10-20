Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev 0-2 Juventus | MAÇ SONUCU

0-2 | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında 'e konuk olan , rakibini 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Corona virüsü nedeniyle karantinada olan 'nun forma giymediği maçta İtalyan devine galibiyeti getiren golleri kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 09:18 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 22:00
Dinamo Kiev 0-2 Juventus | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'de 2020-2021 sezonu heyecanı resmen başladı. G Grubu'nda yer alan İtalyan devi , ilk maçında 'nun çalıştırdığı 'e konuk oldu. Siyah-beyazlılar zorlu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılıp Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve bu nedenle karantinada olan karşılaşmada forma giymezken, Juve'ye üç puanı getiren golleri 46 ve 84. dakikalarda İspanyol yıldız kaydetti.

MERİH 71 DAKİKA FORMA GİYDİ
Juventus'ta maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 19. dakikada 'nin sakatlanmasının ardından oyuna dahil oldu.

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