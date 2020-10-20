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Başakşehir'in rakibi Leipzig'de corona virüsü vakası! Amadou Haidara pozitif

'nde temsilcimiz ile karşı karşıya gelecek olan Leipzig'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Alman ekibi maça saatler kala yaptığı açıklamada, Amadou Haidara'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 18:10 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 18:29
Başakşehir'in rakibi RB Leipzig'de corona virüsü vakası! Amadou Haidara pozitif

Temsilcimiz 'in H Grubu ilk maçında Leipzig ile karşılaşacağı mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Alman ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki orta saha Amadou Haidara'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

RB Leipzig'den yapılan açıklamada Haidara'nın bir süredir devam eden önleyici izolasyon sürecinin ardından corona virüsü testi pozitif çıkmasıyla birlikte resmi karantinaya gireceği belirtildi. Ayrıca Alman ekibinde Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan testlerde Amadou Haidara haricinde pozitif vakaya rastlanmadığı ifade edildi.

"TÜM DESTEĞİMİZ ONUNLA"
Sportif direktör Markus Krösche, "Haidara ile iletişimdeyiz, şu anda semptom göstermiyor. Tüm desteğimiz onunla" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki oyuncu, milli arada Mali Milli Takımı ile Gana karşısına çıkmıştı.

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