Başakşehir'in rakibi RB Leipzig'de corona virüsü vakası! Amadou Haidara pozitif

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında RB Leipzig ile karşılaşacağı mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Alman ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki orta saha Amadou Haidara'nın corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

RB Leipzig'den yapılan açıklamada Haidara'nın bir süredir devam eden önleyici izolasyon sürecinin ardından corona virüsü testi pozitif çıkmasıyla birlikte resmi karantinaya gireceği belirtildi. Ayrıca Alman ekibinde Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan testlerde Amadou Haidara haricinde pozitif vakaya rastlanmadığı ifade edildi.

"TÜM DESTEĞİMİZ ONUNLA"

Sportif direktör Markus Krösche, "Haidara ile iletişimdeyiz, şu anda semptom göstermiyor. Tüm desteğimiz onunla" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki oyuncu, milli arada Mali Milli Takımı ile Gana karşısına çıkmıştı.