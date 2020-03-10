RB Leipzig-Tottenham maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda heyecan devam ediyor... Almanya’nın flaş ekiplerinde RB Leipzig ile İngiltere Premier Ligi’nin güçlü takımı Tottenham Hotspur Almanya'da kozalarını paylaşacak. İngiltere'de oynanan ilk maçta Leipzig rakibini 1-0 mağlup etmişti. Gözler şimdi rövanş mücadelesinde... Sporseverler de bu zorlu karşılaşmanın heyecanına ortak olmak için karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırıyor... Peki, RB Leipzig-Tottenham UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki takımın muhtemele 11'lerinde hangi futbolcular yer alıyor? Ayrıntılar ve karşılaşmadan bilgiler ile maç saatinde canlı skor takibini haberimizde bulabilirsiniz...
Dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'nun takımı İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, son 16 turunda ilk maçında 1-0 yenildiği sezonun en flaş takımlarından biri olan RB Leipzig'e konuk oluyor. İki takımında amacı çeyrek finale kalmak. Ancak Jose Mourinho'nun ekibi Tottenham'ın buna çok daha fazla ihtiyacı var. İngiltere Premier Lig'de inişli çıkışlı performanslar gösteren Tottenham, RB Liepzig'i eleyerek taraftarının gönlünü almaya çalışacak.
RB LEIPZIG -TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya, dev bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. RB Leipzig-Tottenham Hotspur maçını canlı izlemek isteyenler TSİ 23:00'da televizyon başına geçebilirler. Geçtiğimiz sezonun finalisti Tottenham Hotspur, sezonun en flaş ekiplerinden RB Leipzig'i elemenin planlarını yapıyor. RB Leipzig ise avantajlı skorunu taraftarının önünde korumaya çalışacak.
RB LEIPZIG -TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Almanya muhteşem bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'u ağırlayacak. Karşılaşma Red Bull Arena'da oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Beinsports 1 kanalından izleyebilirler.
RB LEIPZIG -TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Ampadu, Halstenberg, Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino, Nkunku, Schick, Werner
Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Dier, Aurier, Vertonghen, Ndombele, Lo Celso, Lamela, Alli, Moura
- 10.03.2020
- Güncelleme: 10.03.2020 11:35
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Toplam 3
Yorum
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