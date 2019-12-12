Atalanta mucizeyi başardı! Simon Kjaer... - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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mucizeyi başardı! ...

Atalanta mucizeyi başardı! Simon Kjaer...

'nde grup aşamaları sona erdi. Son 16'ya kalan tüm takımlar Avrupa'nın en büyük 5 liginden oluştu. Bunların arasında en dikkat çekenlerden biri de eski Fenerbahçeli 'in formasını giydiği İtalyan ekibi ...

'nde , büyük bir başarıya imza attı ve Devler Ligi'nde ilk kez son 16'ya katılma başarısı gösterdi.

'in formasını giydiği Serie A ekibi, C Grubu'nda oynadığı ilk 3 maçı 0 puanla tamamlamıştı. Ancak son 3 maçta adeta arap atı gibi açılan lacivert siyahlı takım önce sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını elde etti.

Bu kez de evinde Dinamo Zagreb ile karşılaşan Atalanta, Hırvat ekibini 2-0'lık skorla mağlup ederek puanını 4'e yükseltti.

Son olarak da dün deplasmanda turnuvanın gediklisi olan Shakhtar Donetsk'i 3-0'lık net bir galibiyetle geçen temsilcisi 7 puanla grubu ikinci sırada bitirdi ve tarihinde ilk kez son 16'ya kalma başarısı gösterdi.

Belindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosunda bulunmayan Simon Kjaer bu sezon 6 maçta görev alabildi.

  1. 12.12.2019
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