Atalanta mucizeyi başardı! Simon Kjaer...
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları sona erdi. Son 16'ya kalan tüm takımlar Avrupa'nın en büyük 5 liginden oluştu. Bunların arasında en dikkat çekenlerden biri de eski Fenerbahçeli Simon Kjaer'in formasını giydiği İtalyan ekibi Atalanta...
Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta, büyük bir başarıya imza attı ve Devler Ligi'nde ilk kez son 16'ya katılma başarısı gösterdi.
Simon Kjaer'in formasını giydiği Serie A ekibi, C Grubu'nda oynadığı ilk 3 maçı 0 puanla tamamlamıştı. Ancak son 3 maçta adeta arap atı gibi açılan lacivert siyahlı takım önce sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını elde etti.
Bu kez de evinde Dinamo Zagreb ile karşılaşan Atalanta, Hırvat ekibini 2-0'lık skorla mağlup ederek puanını 4'e yükseltti.
Son olarak da dün deplasmanda turnuvanın gediklisi olan Shakhtar Donetsk'i 3-0'lık net bir galibiyetle geçen İtalya temsilcisi 7 puanla grubu ikinci sırada bitirdi ve tarihinde ilk kez son 16'ya kalma başarısı gösterdi.
Belindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosunda bulunmayan Simon Kjaer bu sezon 6 maçta görev alabildi.
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Son 4 maçta kazanamadı
Toplam 1
Yorum
mehmet 2010-2011 sezonu mustafanin eskisehire attığı nizamı gölu vermeyen fb taraftarı saibeli bir hakem değil mi? sampiyonluğu gitmesine neden _
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Paris Saint Germain 5-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
ercisli hani sizin liginizdi hani yabancı futbolcu serbest olsa başarı glirdi hani avrupalıydınız rezil olmak içinmi bu kadar borçlandınız
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 5
Yorum
Ahmet Fatih Terim maçtan sonra sorumlu benim diye açıklama yapmış doğrudur o zaman gereğini yaparsın?
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