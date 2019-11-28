Barça liderliği garantiledi: 3-1 - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Barça liderliği garantiledi: 3-1

Barça liderliği garantiledi: 3-1

Barça liderliği garantiledi: 3-1

 Ligi'nde dün oynanan 8 karşılaşmayla 5'inci hafta geride kaldı. F Grubu'nda , evinde 'u 3-1 mağlup edip liderliği garantiledi.

Ligi'nde dün oynanan 8 karşılaşmayla 5'inci hafta geride kaldı. F Grubu'nda , evinde 'u 3-1 mağlup edip liderliği garantiledi. Diğer sonuçlar şöyle: E Grubu: Genk-Salzburg: 1-4, Liverpool-Napoli: 1-1, F Grubu: Slavia Prag-İnter: 1-3, Zenit-Lyon: 2-0, Leipzig- : 2-2, - : 2-2, Lille-Ajax: 0-2.

  1. 28.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barça liderliği garantiledi: 3-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN