Barça liderliği garantiledi: 3-1
Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan 8 karşılaşmayla 5'inci hafta geride kaldı. F Grubu'nda Barcelona, evinde Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup edip liderliği garantiledi.
Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan 8 karşılaşmayla 5'inci hafta geride kaldı. F Grubu'nda Barcelona, evinde Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup edip liderliği garantiledi. Diğer sonuçlar şöyle: E Grubu: Genk-Salzburg: 1-4, Liverpool-Napoli: 1-1, F Grubu: Slavia Prag-İnter: 1-3, Zenit-Lyon: 2-0, Leipzig- Benfica: 2-2, Valencia- Chelsea: 2-2, Lille-Ajax: 0-2.
- 28.11.2019
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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Mario Balotelli ve anlaşma şartları...
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Barça liderliği garantiledi: 3-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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