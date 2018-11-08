Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının dördüncü haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlarla tamamlandı.

    Günün öne çıkan H Grubu maçında İtalya temsilcisi Juventus, ağırladığı İngiliz ekibi 'a 2-1 yenildi. Ev sahibi takımın golünü 65. dakikada atarken, 86. dakikada ile beraberliği yakalayan konuk takım, 89. dakikada Alex Sandro'nun kendi kalesine attığı golle üç puana uzandı.

    Son 3 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanya ekibi , deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'i 5-0 yendi.

    Madrid temsilcisine farkı getiren golleri 20 ve 37. dakikalarda Karim Benzema, 23. dakikada Carlos Casemiro, 40. dakikada Gareth Bale ve 67. dakikada Toni Kroos kaydetti.

    Karim Benzema, formasıyla 200 gole ulaştı. İspanyol ekibinde daha önce Hugo Sanchez, Ferenc Puskas, Carlos Santillana, , Raul ve bu başarıya ulaşmıştı.

    İngiltere ekibi Manchester City ise F Grubu karşılaşmasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını 13. dakikada David Silva, 24, 72 ve 90. dakikalarda Gabriel Jesus, 48. dakikada Raheem Sterling ve 84. dakikada Riyad Mahrez'in golleriyle 6-0 yendi.

    Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 73. dakikada David Silva'nın yerine oyuna girdi.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

    E Grubu:

    Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda): 1-1

    Bayern Münih (Almanya) - AEK (Yunanistan): 2-0

    Takımlar O G B M A Y Av P
    Bayern Münih 4 3 1 0 7 1 6 10
    Ajax 4 2 2 0 6 2 4 8
    Benfica 4 1 1 2 4 6 -2 4
    AEK 4 0 0 4 2 10 -8 0


    F Grubu:

    Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 6-0

    Olympique Lyon (Fransa) - Hoffenheim (Almanya): 2-2

    Takımlar O G B M A Y Av P
    Manchester City 4 3 0 1 12 3 9 9
    Olympique Lyon 4 1 3 0 9 8 1 6
    Hoffenheim 4 0 3 1 8 9 -1 3
    Shakhtar Donetsk 4 0 2 2 4 13 -9 2

    G Grubu:

    CSKA Moskova (Rusya) - Roma (İtalya): 1-2

    Viktoria Plzen (Çekya) - (İspanya): 0-5

    Takımlar O G B M A Y Av P
    Real Madrid 4 3 0 1 10 2 8 9
    Roma 4 3 0 1 10 4 6 9
    CSKA Moskova 4 1 1 2 4 7 -3 4
    Viktoria Plzen 4 0 1 3 3 14 -11 1

    H Grubu:

    Valencia (İspanya) - Young Boys (İsviçre): 3-1

    Juventus (İtalya) - (İngiltere): 1-2

    Takımlar O G B M A Y Av P
    Juventus 4 3 0 1 7 2 5 9
    Manchester United 4 2 1 1 5 2 3 7
    Valencia 4 1 2 1 4 4 0 5
    Young Boys 4 0 1 3 2 10 -8 1
    1. 8.11.2018 01:10
    2. Güncelleme: 8.11.2018 01:43
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