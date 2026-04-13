Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de kritik mücadelede Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. 13 Nisan Pazartesi günü oynanacak mücadele öncesinde “Rizespor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig kapsamında oynanacak karşılaşmada Çaykur Rizespor, sahasında kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Gaziantep FK ise deplasmandan puan veya puanlarla dönerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve şifresiz olup olmayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 09:28
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçı canlı anlatım için TIKLA

Süper Lig'de heyecan Rize'de devam ediyor! Aralarında sadece bir puan fark bulunan ve ligin orta sıralarında kendilerine güvenli bir yer arayan Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Samsunspor galibiyetiyle moral bulan "Atmacalar", evinde kazanarak seri yakalamak istiyor. Öte yandan, son iki maçında galibiyet yüzü göremeyen Gaziantep FK ise Karadeniz deplasmanından puanlarla dönerek alt sıralarla olan bağını koparmayı hedefliyor. Peki, Rizespor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev randevu öncesi son bilgiler...

ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Çaykur Rizespor - Gaziantep FK karşılaşması, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü (bugün) oynanacak. Maç saat 20:00'de (TSİ) başlayacak.

RİZESPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Pazartesi akşamının bu önemli mücadelesi, beIN Sports 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak:

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihalia, Ali Sowe.

Gaziantep FK: Zafer, Nazım, Arda, Tayyip, Perez, Melih, Kozlowski, Camara, Lungoyi, Maxim, Bayo.

