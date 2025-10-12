Erdoğan'dan ziyaret

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı. Erdoğan'a bu ziyarette Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti. Tesislerde oyuncular ve teknik direktör İlhan Palut ile de tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir ilgi vardı. Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 53 numaralı Çaykur Rizespor formasını takdim etti. Erdoğan daha sonra ise Rize'deki Çay İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenicilerle buluştu.