İlhan Palut: Hala düzlüğe çıkabilmiş değiliz!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Palut, maçlara nazaran mücadele gücü daha yüksek bir Rizespor seyrettiklerinin belirterek, "Aslında iki takım da pozitif periyotlardan çıkarak bu maça gelmedi. Hem Trabzonspor hem biz aslında çok da istediğimiz sonuçları alamadığımız periyotlar yaşıyoruz. Bugünkü maçı iki takım da buradan bir silkelenme olarak görüyordu. Benim oyuncularımdan temel beklentim bugün taktik, diziliş, formasyon, bu gibi saha içi parametrelerden çok onlardan bir süredir göremediğim arzu, istek ve tabiri caizse maç kazanmak için savaşma gibi özellikleri görmek istiyordum. Onu tekrar yakalamak istiyordum. Çünkü geçen seneden bugüne negatif farkı oluşturan bizce en önemli neden buydu. Trabzonspor da iyi periyot yaşamasa da çok iyi oyuncular var. Oyunu dönem dönem domine ettiler.

Bir gol buldular. Aslında böyle bir gol yemememiz lazım. Buna rağmen takımım oyunu disiplinle oynamaya devam etti. Konsantrasyonla oynamaya devam etti. İlk yarı biterken işte VAR, ondan sonra skor, ikinci yarı başında tekrar yüksek tempoyla başlayan bir Rizespor takımı. Yani maça baktığınız zaman daha çok pozisyon bulan, mücadele gücünü diğer maçlara nazaran arttıran, bugünkü maçı isteyen ve bence de hak eden bir Çaykur Rizespor takımı vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum" dedi.

Son 4 maçta alınan 3 galibiyete rağmen halen düzlüğe çıkamadıklarını da sözlerine ekleyen Palut, "Öyle negatif periyotla lige başladık ki. Bugün son 4 haftada aldığımız 3 galibiyet fena bir tablo gibi görünmese de o kadar kötü bir periyotla lige girdik ki hala düzlüğe çıkabilmiş değiliz. Son derece dengeli bir şekilde bu maçı karşılamamız gerekiyor. Camia, başta ben ve takım. Hala istediğimiz yerin çok uzaklarında olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Skorları bilemem ama en azından bu istek ve arzuyu diğer maçlara da yansıtmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.