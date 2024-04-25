Çaykur Rizespor'da Gustavo Sauer: Taraftarımızın desteğiyle galibiyet alacağız!

Trendyol Süper Lig'in 34'üncü haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Çaykur Didi Stadyumu'ndaki antrenman ısınma ve istasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Çaykur Rizespor forması giyen Gustavo Sauer, antrenman öncesi basın mensupların açıklamalarda bulundu.

GUSTAVO SAUER: TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE GALİBİYET ALACAĞIMIZ BİR MAÇ OLACAK

Taraftarlarının desteğiyle maçta galip gelebileceklerini söyleyen Brezilyalı kanat oyuncusu Gustavo Sauer, "Bildiğiniz gibi Süper Lig'de bütün maçlar çok zor. Ankaragücü ile çok zorlu iki maç oynadık. Evimizde taraftarımız önünde oynayacağımız bir maç olacak. Taraftarımızın desteğiyle galibiyetle alacağımız bir maç olacak. İlk geldiğimde buradaki futbola adapte olmaya çalıştım. Son aylardaki performansımı beğeniyorum. Önceki haftalara göre daha iyi olduğumu söyleyebilirim. Özetle, maçlarda attığım şutların yarısı kaleyi sıyırmayıp gol olsaydı, şuan farklı şeyler konuşuyor olurduk. Genel olarak performansımdan memnun olmasam da son iki aylık performansımdan memnunum. Her maçın farklı bir hikayesi oluyor. Her maça ayrı bir hazırlık yapıyoruz. Dışarıda oynadığımız maçlarda maalesef iyi sonuçlar alamadık. Örneğin son maça baktığımızda, yakaladığımız bir çok fırsatı değerlendiremedik. Oyunu domine eden bizdik ama mağlubiyetle sahadan ayrıldık. Kendi evimizde oynadığımız maçlarda ise taraftarımızın desteği ve kendimizi daha rahat hissetmemiz iyi skorları tetikliyor olabilir. Bizde duruma bir çözüm bulmaya çalışıyoruz ama dış sahada olumsuz iç sahada daha olumlu sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.