Haberler Rizespor Çaykur Rizespor'da Gustavo Sauer: Taraftarımızın desteğiyle galibiyet alacağız!

Çaykur Rizespor'da Gustavo Sauer: Taraftarımızın desteğiyle galibiyet alacağız!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Karadeniz temsilcisinde Gustavo Sauer açıklamalarda bulundu ve "Taraftarımızın desteğiyle galibiyetle alacağımız bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 17:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor'da Gustavo Sauer: Taraftarımızın desteğiyle galibiyet alacağız!

Trendyol Süper Lig'in 34'üncü haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Çaykur Didi Stadyumu'ndaki antrenman ısınma ve istasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi. Çaykur Rizespor forması giyen Gustavo Sauer, antrenman öncesi basın mensupların açıklamalarda bulundu.

GUSTAVO SAUER: TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE GALİBİYET ALACAĞIMIZ BİR MAÇ OLACAK

Taraftarlarının desteğiyle maçta galip gelebileceklerini söyleyen Brezilyalı kanat oyuncusu Gustavo Sauer, "Bildiğiniz gibi Süper Lig'de bütün maçlar çok zor. Ankaragücü ile çok zorlu iki maç oynadık. Evimizde taraftarımız önünde oynayacağımız bir maç olacak. Taraftarımızın desteğiyle galibiyetle alacağımız bir maç olacak. İlk geldiğimde buradaki futbola adapte olmaya çalıştım. Son aylardaki performansımı beğeniyorum. Önceki haftalara göre daha iyi olduğumu söyleyebilirim. Özetle, maçlarda attığım şutların yarısı kaleyi sıyırmayıp gol olsaydı, şuan farklı şeyler konuşuyor olurduk. Genel olarak performansımdan memnun olmasam da son iki aylık performansımdan memnunum. Her maçın farklı bir hikayesi oluyor. Her maça ayrı bir hazırlık yapıyoruz. Dışarıda oynadığımız maçlarda maalesef iyi sonuçlar alamadık. Örneğin son maça baktığımızda, yakaladığımız bir çok fırsatı değerlendiremedik. Oyunu domine eden bizdik ama mağlubiyetle sahadan ayrıldık. Kendi evimizde oynadığımız maçlarda ise taraftarımızın desteği ve kendimizi daha rahat hissetmemiz iyi skorları tetikliyor olabilir. Bizde duruma bir çözüm bulmaya çalışıyoruz ama dış sahada olumsuz iç sahada daha olumlu sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.

Derbinin iddaa oranları açıklandı!
G.Saray'dan transfer bombası! Dünya yıldızı Zaha'nın yerine geliyor
DİĞER
Öfkeli bir halde trafiğe çıktı! Amerika'da yaşayan Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi! Acil ameliyata alındı
Başkan Erdoğan Külliye'de Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul etti | İki ülke arasında Eylem Planı Protokolü imzalandı
İtalya'dan gündem Okan Buruk! İşte peşindeki takımlar
Süper Lig şampiyonunu açıkladılar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çaykur Rizespor'da Shelvey'in tedavisine başlandı
Başakşehir evinde hata yapmadı!
Cuma Hutbesi DİYANET 25 NİSAN 2024
İstanbul baraj doluluk oranı
2024 NİSAN AYI FAİZ KARARI NE KADAR?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Busenaz Sürmeneli finale yükseldi! Busenaz Sürmeneli finale yükseldi! 18:02
Metin Öztürk'ten şampiyonluk sözleri! Metin Öztürk'ten şampiyonluk sözleri! 17:49
PFDK kararları açıklandı PFDK kararları açıklandı 17:40
G.Saray'ın A. Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın A. Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 17:07
Ankaragücü ve Enis Destan PFDK'ye sevk edildi Ankaragücü ve Enis Destan PFDK'ye sevk edildi 17:01
Metin Öztürk: 5 tane önemli final maçımız var Metin Öztürk: 5 tane önemli final maçımız var 16:53
Daha Eski
Gomez'den ilginç Mesut Özil yorumu! Gomez'den ilginç Mesut Özil yorumu! 16:19
Cimbom A. Demirspor maçına hazır! Cimbom A. Demirspor maçına hazır! 15:38
Derbinin biletleri satışa çıktı! Derbinin biletleri satışa çıktı! 15:28
Galler ve İzlanda maçlarının stadyumları belli oldu! Galler ve İzlanda maçlarının stadyumları belli oldu! 15:16
Ayrılacağını açıklamıştı! Xavi'den sürpriz karar Ayrılacağını açıklamıştı! Xavi'den sürpriz karar 15:11
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor F.Bahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor 14:54